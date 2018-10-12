Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева в СИЗО

Российский боец ММА, экс-заключенный Александр Емельяненко рассказал о перспективах, которые ждут футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.

«В медиа пишут, какие ужасы ждут Кокорина и Мамаева в «Бутырке»? Да глупости пишут. Даже не стоит обращать на это внимания. Не буду вдаваться в детали быта и всего остального, но условия для простой спокойной жизни и переосмысления там все созданы. Даже не читаю новостные СМИ, все глупости, что раздувает пресса. В СИЗО есть все, что дозволено российским законодательством: все условия, все благополучия», – цитирует Емельяненко Sport24.

По его словам, никаких проблем у футболистов возникнуть не должно. «Им нужно влиться в коллектив. Попадая туда, надо понимать, что все равны ­­– на «Мерседесе» за тобой никто не приедет, чтобы на тренировку отвезти. Есть такие вещи, куда не надо лезть – туда не надо», – отметил спортсмен.

Емельяненко подчеркнул, что в местах заключения футболистам «и объяснят, и подскажут, и помогут». «Один про другого никогда не забывает. Все у них будет хорошо. Не переживайте», – добавил боец.

В 2015 году Емельяненко был осужден Симоновским судом Москвы к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование домработницы. Спортсмен ждал приговора в московском СИЗО «Бутырка». В 2016 году боец вышел на свободу по УДО.

Ранее стало известно, что Мамаева и Кокорина доставили в «Бутырку». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.