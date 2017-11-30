Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам

Сеул и Пхеньян договорились о возобновлении переговоров по военным вопросам, следует из совместного заявления сторон.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап, КНДР И Южная Корея приняли совместное заявление по итогам переговоров.

Также известно, что стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018 в Пхенчхане.

Напомним во вторник начался первый раунд переговоров по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. В Кремле приветствовали этот шаг.

В пятницу в южнокорейском министерстве объединения сообщили, что КНДР и Республика Корея договорились обсудить «вопросы улучшения отношений Юга и Севера, в том числе вопрос об Олимпиаде в Пхенчхане».