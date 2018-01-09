Кремль прокомментировал прямой контакт Сеула и Пхеньяна

Кремль приветствует прямой диалог между представителями КНДР и Республики Корея, поскольку только таким путем можно выйти на разрядку напряженности на Корейском полуострове, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем прямой непосредственный контакт представителей двух Корей, мы считаем, что только путем такого диалога возможно выйти на разрядку напряженности на Корейском полуострове, и это именно тот диалог, о необходимости которого говорило руководство России», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего начало первого раунда диалога по нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом.

Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно высказывался в пользу создания необходимых условий для возобновления этого диалога, а также «о необходимости воздерживаться от каких-то действий, шагов и заявлений, которые могли бы помешать этому».

Напомним, первый раунд переговоров по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в демилитаризованной зоне, на территории приграничного пункта Пханмунджом.