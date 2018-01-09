Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

Первый раунд переговоров по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в демилитаризованной зоне, на территории приграничного пункта Пханмунджом, объявило министерство объединения Республики Корея.

Главной темой межкорейских переговоров, как сообщается, станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, передает ТАСС.

В состав делегаций двух стран входят по пять человек. Делегацию Юга возглавляет министр объединения Чо Мен Ген, Севера – председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

По данным агентства, переговоры начались в 10.00 (04.00 мск), передает РИА «Новости».

Делегации встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом «Доме мира», где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.

В прошлую пятницу в южнокорейском министерстве объединения сообщили, что КНДР и Республика Корея договорились обсудить «вопросы улучшения отношений Юга и Севера, в том числе вопрос об Олимпиаде в Пхенчхане».

Комментируя межкорейские договоренности, глава Белого дома Дональд Трамп не исключил участия США в переговорах между Сеулом и Пхеньяном.