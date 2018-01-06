США собрались подключиться к переговорам между Сеулом и Пхеньяном

США планируют подключиться к межкорейским переговорам, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

«И когда настанет подходящее время, мы примем участие», – сказал Трамп, добавив, что ему нравится «идея о том, что обсуждение Олимпиады идет между» Сеулом и Пхеньяном.

Также Трамп выразил готовность провести телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент США сказал, что «всегда верит в диалог», передает ТАСС.

Переговоры Сеула и Пхеньяна на тему Олимпиады он назвал «началом, большим началом».

«Если эти переговоры во что-то выльются – это будет прекрасно для всего человечества», – сказал Трамп, отметив, что поддерживает переговоры «на 100%».

«Я бы хотел, чтобы они приняли участие в Олимпиаде и чтобы затем это привело к чему-то еще», – заявил президент США.

Трамп считает, что переговоры стали возможны благодаря давлению США на КНДР. Президент США выразил надежду на то, что переговоры «приведут к чему-то гораздо большему».