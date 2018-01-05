Сеул и Пхеньян запланировали переговоры на высоком уровне

КНДР и Республика Корея на следующей неделе проведут переговоры на высоком уровне, сообщают информационные агентства.

Переговоры состоятся в приграничном Пханмунджоме, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

С предложением провести переговоры выступила Южная Корея, КНДР ответила согласием, передает РИА «Новости».

В южнокорейском министерстве объединения сообщили, что КНДР и Республика Корея собираются во вторник обсудить «вопросы улучшения отношений Юга и Севера, в том числе вопрос об Олимпиаде в Пхенчхане».

Рабочие вопросы, включая состав и назначение глав делегаций, стороны намерены «обсудить в рабочем порядке через обмен документами».

Напомним, представители КНДР и Республики Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Разговор состоялся по восстановленной горячей линии в Пханмунджоме. Сообщалось, что Сеул рассчитывает провести межкорейские переговоры 9 января.