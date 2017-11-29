США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше.

Представители КНДР и Республики Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Разговор состоялся по восстановленной горячей линии в Пханмунджоме. Это специальная телефонная связь в демилитаризованной зоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителя министерства объединения Южной Кореи.

Звонок со стороны КНДР поступил в 15.30 по местному времени (9.30 мск). О чем именно разговаривали представители двух сторон, не сообщается. Возможно, звонок был предварительным, чтобы проверить телефонную связь. Reuters сообщает, что второй разговор может пройти в ближайшие несколько часов. И на нем уже должны будут обсудить возможную двустороннюю встречу в пограничной деревне Пханмунджом. Сеул рассчитывает, что этот канал связи позволит «беспрепятственно провести межкорейские переговоры 9 января».

Накануне с предложением организовать такую встречу выступил глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мен Гюн. Северная Корея после этого хранила молчание почти сутки, а потом прозвучало заявление об открытии горячей линии.

Инициатором потепления отношений стал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который в своем получасовом новогоднем поздравлении заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане и готовности начать переговоры с Сеулом.

Ким Чен Ын дал понять, что отношения между Северной и Южной Кореей могут улучшиться в этом году. «2018 год – это важный год и для Севера, и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит зимние Олимпийские игры», – заявил Ким Чен Ын, предложив разморозить отношения между Севером и Югом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», – сказал он. «Участие Северной Кореи в Олимпиаде станет прекрасной возможностью продемонстрировать единство народа, и мы желаем Играм успеха», – заверил Ким Чен Ын. Он пообещал рассмотреть вопрос о направлении в феврале делегации на Олимпиаду в Пхенчхан.

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Эти слова воспринимаются как заметное изменение тона после года агрессивной риторики. Возможно, это связано с тем, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в прошлом месяце предложил отложить ежегодные совместные военные учения с американскими войсками до окончания Игр. Север обычно осуждает любые такие маневры, считая их репетицией войны.

Эксперты отмечают, что Пхеньян серьезно озабочен попытками Вашингтона изолировать КНДР при поддержке Южной Кореи, передает BBC.

Такое потепление отношений между КНДР и Южной Кореей заставило США нервничать.

Северокорейский лидер в своем новогоднем обращении к народу сделал ряд заявлений и для Вашингтона. Он предупредил, что желание участвовать в Олимпиаде вовсе не означает, что Пхеньян намерен отказываться от национальных ядерных сил. В прошлом году Северная Корея подверглась жесткой критике и санкциям из-за своей ядерной программы и ракетных испытаний. Пхеньян провел шесть подземных ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в Северной Корее создается все более мощное ракетное оружие.

Ким Чен Ын в новогоднем обращении уверил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе» для защиты национальных интересов. По его словам, это не угроза США, а лишь констатация факта. Однако Вашингтон воспринял это именно как угрозу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не смог пропустить это мимо ушей и предложил северокорейскому народу проинформировать лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у главы Белого дома тоже есть ядерная кнопка, но она «куда больше».

«Может кто-то из его истощенного и голодающего режима объяснить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она куда больше, сильнее, чем его,

и моя кнопка работает!» – написал американский лидер в своем Twitter.

Ракетный ядерный удар Пхеньяна по США пока не так очевиден. Но в теории возможней другой – тоже ядерный и не менее разрушительный удар, после которого США долго не смогут оправиться. Газета ВЗГЛЯД ранее рассуждала, как может развернуться ядерная война между США и КНДР.

В целом США скептически отнеслись к возможным переговорам между Сеулом и Пхеньяном. США считают, что Ким Чен Ын пытается «вбить клин» между Южной Кореей и Соединенными Штатами, но Вашингтон этого не допустит, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт за несколько часов до возобновления горячей линии двух сторон.

«Мы являемся близкими союзниками с Южной Кореей. Если они хотят начать переговоры с КНДР, то это определенно их выбор. Наша политика не изменилась, мы работаем в направлении денуклеаризации Корейского полуострова», – сказала она.

Отвечая на вопрос, могут ли США играть какую-либо роль в этих переговорах, Науэрт сказала, что «крайне сомневается» в этом. По ее словам, «это нормально», если Сеул и Пхеньян хотят начать переговоры, но

США не верят, что «Ким Чен Ын честен и ему можно доверять», что он искренне хочет начать переговоры.

Что касается участия в Олимпиаде северокорейских спортсменов, это должны обсудить как раз на готовящейся встрече 9 января. Между тем единственными спортсменами из Северной Кореи, которые прошли квалификацию для Игр, являются фигуристы Тае Ок Риом и Ю Сик Ким.

Северная Корея пропустила официальный срок для подтверждения своего участия, но ее спортсмены все еще могут принять участие в соревнованиях, если получат приглашение Международного олимпийского комитета. Северная Корея нерегулярно участвует в Олимпийских играх. Игры в американском Солт-Лейк-Сити в 2002 году они, например, пропустили, так же как и зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году.