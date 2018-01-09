Фильм Звягинцева «Нелюбовь» попал в список номинантов на премию БАФТА

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА).

Как говорится в сообщении на сайте БАФТА, фильм Звягинцева представлен в категории «Лучший фильм на иностранном языке», передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева поборется за престижную кинопремию «Золотой Глобус» 2018 года, однако награду он не получил.