Эрдоган пожаловался на усталость от переговоров о членстве в ЕС

Турция устала от переговоров с Европейским союзом о вступлении в сообщество, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

«Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза», – добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что членство Турции в Евросоюзе в обозримом будущем исключено. Эрдоган, в свою очередь, говорил, что в Анкаре вздохнут с облегчением, если ЕС откажется принимать Турцию в свои ряды.