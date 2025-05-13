Каннский кинофестиваль ввел запрет на появление без одежды

Организаторы запретили наготу, объемные наряды и кроссовки гостям фестиваля

Tекст: Денис Тельманов

Организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение ввести строгий дресс-код, сообщает издание People. На официальном сайте фестиваля в разделе часто задаваемых вопросов отмечено, что «нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля» из соображений приличия.

Запрет был введен после недавнего инцидента с супругой американского рэпера Канье Уэста Бьянкой Сенсори, которая в марте появилась на красной дорожке премии «Грэмми» в прозрачном наряде. В издании уточняется, что Сенсори прошла по дорожке и покинула мероприятие, не присутствовав на самой церемонии.

Помимо запрета на наготу, организаторы ограничили появление гостей в объемных нарядах, особенно с длинным шлейфом, а также в кроссовках. Для посещения показов в Большом театре Люмьер введено обязательное требование приходить в вечерних костюмах.

Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.

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