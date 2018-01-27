МОК официально зарегистрировал 169 россиян для участия в ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил руководитель делегации олимпийских атлетов из России на ОИ-2018 Станислав Поздняков.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», – передает ТАСС слова Позднякова.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Позже к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в частности шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, а также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.

В четверг, 25 января 2018 года Олимпийский комитет России назвал состав команды «Олимпийские атлеты из России», которые будут участвовать в Играх в южнокорейском Пхенчане.

