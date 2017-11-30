Аваков оценил уровень свободы слова на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что уровень свободы слова в его стране можно оценить «на пять с плюсом».

«Я бы оценил (свободу слова на Украине) на пять с плюсом, потому что есть свобода слова и не всегда есть ответственность», – сказал Аваков, отвечая на вопрос о том, на сколько балов он бы оценил свободу слова на Украине по пятибалльной шкале.

Однако, по его словам, на Украине, как и по всему миру, есть проблема фейковых новостей, передает РИА «Новости».

«У нас есть старая советская привычка, которая есть у администраторов… попытаться влиять на СМИ, поддавливать их, корректировать. Но за эти годы, которые прошли, начиная с 2005 года, я думаю, что на Украине сложилась система, что свобода слова является ключевым приоритетом», – сказал Аваков.

Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.

Отметим, что на Западе неоднократно выражали недовольство поведением украинских властей в отношении СМИ. Так, в декабре представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил негодование решением киевского суда отпустить Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

На Украине регулярно совершаются атаки и акции против СМИ и отдельных журналистов, многие из которых были убиты. Так, в декабре украинские радикалы заблокировали телеканал NewsOne, при этом власти, фактически, оправдали мотивы националистов.