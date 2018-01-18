Западные правозащитники: Киев ограничил права СМИ

Украинские власти ограничили права СМИ в стране под предлогом необходимости противостояния России, заявляется в отчете 2018 года Human Rights Watch.

«Украинское правительство предприняло меры в направлении ограничения свободы СМИ и высказываний», - приводит РИА «Новости» текст отчета.

Правозащитники отмечают, что Киев обосновывает свои действия тем, что власти вынуждены противостоять «военной агрессии России» в Донбассе и антиукраинской пропаганде.

Human Rights Watch – неправительственная организация со штаб-квартирой в США, которая ведет мониторинг и документирование нарушений прав человека в 70 странах мира.

Отметим, что на Западе неоднократно выражали недовольство поведением украинских властей в отношении СМИ. Так, в декабре представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил негодование решением киевского суда отпустить Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

На Украине регулярно совершаются атаки и акции против СМИ и отдельных журналистов, многие из которых были убиты. Так, в декабре украинские радикалы заблокировали телеканал NewsOne, при этом власти, фактически, оправдали мотивы националистов.