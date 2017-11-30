Зюганов отказался делать прогноз по выступлению Грудинина на выборах

Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород?
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Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей.
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Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла.
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На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
Да
Нет
Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
Соцсети оказали ключевое влияние
В какой-то степени могли повлиять
Не вижу такой связи
Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
Геннадий Зюганов назвал поддержку избирателей «солидной», но решил не отвечать прямо на вопрос о том, как он оценивает возможные результаты Павла Грудинина на предстоящих президентских выборах.
Журналист Максим Шевченко обсудил с лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым президентские выборы 2018, идеи выдвижения Павла Грудинина, сотрудничество с бизнесом и контакты с Кремлем.
Первый вопрос, который Шевченко задал Зюганову, касался идеи выдвижения Павла Грузинина на пост президента России.
«Когда я поставил этот вопрос, почти все члены актива согласились, что это будет лучший выбор. Но я понимаю, что нужна программа, единство действий всех сил. Без мощной поддержки, ясной программы и хорошей команды сегодня вылезти невозможно. Реальный конкурс идет сейчас между нашей командой и командой Путина. Это подлинные выборы, это укрепляет суверенитет страны, явка будет значительная. Это выгодно и партии власти, но главное, это выгодно нашей стране», – заявил Зюганов.
«Правда ли, что совхоз имени Ленина зарабатывает не на сельскохозяйственной продукции, а на продаже и сдаче земли в аренду бизнесмену Агаларову и другим?», – уточнил Шевченко, перейдя к деталям.
«Грудинин спас и создал уникальное производство, приглашал туда и президента РФ и премьера, у него лучшая в стране роботизированная ферма. Это прекрасный доход – и клубника и молоко. У него прекрасно организованный социальный быт. Аренда земли – не самый главный вид дохода, там и агротуризм, и соки все направлено на труд», – ответил Зюганов.
Некоторые политологи пишут, что выдвижение Грудинина оттолкнет основной электорат КПРФ от голосования за кандидата от левых сил. «Я никогда не обманывал людей, – заявил политик. – сразу сказал, чтобы все присмотрелись к Грудинину. Я не верю в то, что он сможет оттолкнуть людей. Коммунист ставит общественные движения выше собственных. На мой взгляд, если бы нам удалось в 90-х реализовать идеи в сфере промышленности, мы были бы быть впереди планеты всей. Государство должно контролировать то, что обеспечивает безопасность, воспитание и бизнес».
Зюганов назвал фамилии нескольких членов правительства РФ, которые, по его мнению, являются сильными профессионалами. «Если взять правительство, там есть три фракции, которые работают с Путиным. Шойгу – грамотный управленец, который многое делает для армии, Колокольцев, который знает всю систему МВД от и до, Бастрыкин многое делает. Но если взять финансово-экономический блок, то там как сидели люди из 90-х так они и сидят. Вот приедут они из Давоса, и что они из международного экономического форума привезут полезного для России?». По мнению политика, Путину нужно усилить команду, провести ремонт «управленческой машины».
На вопрос журналиста, корректирует ли КПРФ свою позицию с администрацией президента, Зюганов рассмеялся, сообщив, что ни разу не голосовал за главный ежегодный документ – бюджет России. «У нас богатейшая страна, национальные богатства должны работать на всех, как в Норвегии и ОАЭ».
По словам Зюганова, важно создавать кадры, работать с молодежью. В этом смысле успешным примером он назвал молодежный форум «Территория смыслов», потому что молодежь в мире левая. Он отметил, что в США 44% молодежи выступает за левые взгляды, это показывают опросы.
Максим Шевченко спросил, что будет делать партия КПРФ, если в ходе выборов обнаружатся подтасовки, фальсификации.
«Нужен общенациональный контроль за выборами. Мы все в этом заинтересованы, в том числе и Путин, деловые круги и общество. Но когда у тебя столько жулья, сидят под следствием столько губернаторов и мэров, странно ждать честности. За этой публикой нужен контроль со всех сторон. Если бы я был руководителем, то выгнал тех, кто показывает лживые результаты, за преступления в особо крупном размере нужно не просто сажать».
На вопрос Шевченко о том, каков, по мнению Зюганова, будет реальный результат Грудинина на выборах президента в 2018 году, политик ответил уклончиво, перечислив многих своих коллег и однопартийцев, достойных уважения. Зюганов отметил, что он родился в великую советскую эпоху: «Все крупные управленцы были коммунистами, но когда не стало внутреннего доверия, все рухнуло. Важно установить диалог, созидательный диалог. Есть люди, которые возглавят ключевые направления, и тот Высший совет, который работает с президентом, покажет отличные результаты. Соперничают не два человека (Путин и Грудинин, – прим. газеты ВЗГЛЯД), а предлагаем сильную и командную работу под свою программу. Результат – за избирателем».
Отметим, что недавно стало известно о ряде скандалов вокруг Грудинина, в частности, в его совхозе.
Речь идет о том, как в 2015 году Павлу Грудинину предъявили претензии его предшественник на посту председателя колхоза Петр Рябцев и другие бывшие коллеги. По их словам, нынешний кандидат в президенты лишил их положенного по закону земельного пая, хотя они десятки лет проработали в совхозе. В обращении на этот счет говорится, что Грудинин неизвестным образом получил свидетельства на право собственности на земельные участки, оформленные на членов трудового коллектива.
Кроме того, в СМИ появились сведения о том, что Грудинин и его родственники могли обогатиться за счет продажи подмосковных земель. Утверждалось, что он распродал земли, на которых затем были построены торговые центры «Вегас», «Твой дом» и другие, благодаря чему «совхоз заработал порядка 730 млн рублей» - но «реальная стоимость проданной земли составляла около 7 млрд рублей». При этом говорилось и продаже небольшого участка земли компании IKEA 1,6 млрд рублей.
Кроме Грудинина и Путина на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский.