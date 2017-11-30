СМИ рассказали об «офигительном бизнесе» Павла Грудинина

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, а также его родственники могли заработать огромные суммы на распродаже подмосковных земель. К такому выводу пришли журналисты, изучив детали сделок. Сам Грудинин утверждает, что все деньги шли на развитие совхоза имени Ленина, которому эти земли принадлежали.

Утверждения КПРФ о том, что Павел Грудинин – директор уникального предприятия, «островка социализма», где все заработанные деньги тратятся на развитие, что совхоз имени Ленина «живет по социалистическим принципам», не соответствуют действительности. К таким выводам пришли авторы МК, отмечая, что Грудинин «сколотил свой первоначальный капитал на продаже земли», так как «продажа земли в Московской области – очень рентабельный бизнес».

«Официально земля продавалась по очень заниженной стоимости, а разница между формальной и реальной ценой шла кэшем», – говорится в материале.

В частности, утверждали, что Грудинин распродал земли, на которых затем были построены торговые центры «Вегас», «Твой дом» и другие. Благодаря этому «совхоз заработал порядка 730 млн рублей». Однако «реальная стоимость проданной земли составляла около 7 млрд рублей».

Ранее шведская компания IKEA пообещала впервые за последние несколько лет открыть новый магазин в Подмосковье, для чего управляющая торговыми центрами «МЕГА» и «ИКЕА» компания IKEA Centres Russia приобрела участок на Каширском шоссе. Павел Грудинин подтвердил, что купленный шведами участок принадлежал фирме «ТТ Девелопмент» – дочерней структуре ЗАО «Совхоз им. Ленина».

«Если верить бухгалтерской отчетности «ТТ Девелопмент» за 2016 год, доходы от продажи этого участка составили почти 1,6 миллиарда рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. 730 млн рублей за несколько участков большей площади и 1,6 млрд за один участок меньшей площади», – говорится в материале.

Кроме этого в «ТТ Девелопмент» «совхоз» является только одним из учредителей, а «остальные акционеры – сам Павел Грудинин, его сын Антон Грудинин, а также двое близких соратников – Александр Федоров (исполнительный директор «совхоза») и Владимир Свиридовский (сын генерального директора «ТТ Девелопмент»)».

«Откуда у «ТТ Девелопмент» столько земельных угодий? Когда фирму учреждали в 2008 году, 18 гектаров земли стали взносом в уставный капитал со стороны ЗАО «Совхоз им. Ленина». Доля «совхоза» в номинальной стоимости «ТТ Девелопмент» за внесенные 18 гектаров составила 29,3 миллиона рублей. Именно часть этих 18 га и была продана за 1,6 млрд рублей. Офигительный бизнес. Переложить стопку документов из одной папки в другую и на этом заработать полтора миллиарда», – пишет газета.

Вырученные деньги, по словам Грудинина, пошли на развитие совхоза. «Правда, Грудинин не забыл и себя любимого, а также любимых родственников и сотрудников. Согласно данным базы СПАРК, в 2016 году акционеры «ТТ Девелопмент» Павел Грудинин, Антон Грудинин, Александр Федоров и Владимир Свиридовский получили по 37 миллионов рублей каждый в качестве «выплат в виде подарков». Хорошие деньги – по 10 «Мерседесов» каждому. Рядовому работнику совхоза имени Ленина необходимо трудиться примерно 60 лет, чтобы их заработать. Кстати, о происхождении этих денег кандидат в президенты не смог дать внятного ответа», – пишет газета.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, рейтинг поддержки Грудинина после роста в конце декабря – начале января начал снижаться, теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским.