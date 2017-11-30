Опросы: Жириновский и Грудинин борются за второе место

Рейтинг поддержки кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина после роста в конце декабря – начале января начал снижаться, теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным на 11–15 января, о решении принять участие в выборах заявили 70% респондентов. Еще 11% опрошенных сообщили о потенциальной готовности прийти на избирательные участки. Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных, говорится в материалах на сайте ВЦИОМ.

При этом отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. Таким образом, Грудинин сдал позиции, а Жириновский, напротив, поправил свое положение. За Ксению Собчак могут проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

«Неожиданное выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ привело к всплеску внимания к нему. Грудинин легко собрал исторический электорат коммунистов и сходу опередил в рейтинге такого столпа политической сцены, как Владимир Жириновский. Все это стало возможным благодаря широкому запросу на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад. Сыграла роль и самопрезентация Грудинина как «красного директора», социально ориентированного предпринимателя», – прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, процесс роста рейтинга Грудинина остановился спустя две недели после выдвижения – около 10–11 января. «Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о «коммунисте-миллиардере», избиратели засомневались, действительно ли он – та фигура, которой можно доверять? Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место», – добавил Федоров.

Опрос проведен посредством телефонного интервью 11–15 января среди 5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,4%.

Почти такие же данные по результатам опросов приводит Фонд «Общественное мнение». В частности, если бы выборы президента России состоялись в следующее воскресенье, то голоса за Путина отдали бы 65,9% респондентов. За Грудинина и Жириновского проголосовали бы 6,2% и 6% соответственно. Еще 1,5% отдали бы свое предпочтение Ксении Собчак. За других кандидатов проголосовали бы менее 1% россиян.

При этом 69% респондентов впервые услышали о Грудинине только в ходе проведения опроса. Еще 17% узнали о нем после выдвижения на выборах, а 14% слышали о предпринимателе еще до этого.

Опрос 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет проведен 14 января в 100 населенных пунктах 43 субъектов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

12 января сообщалось, что Грудинин закрыл все зарубежные счета, и ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты России. После этого интернет-пользователи стали активно обсуждать объем иностранных активов Павла Грудинина. Сам предприниматель позже объяснил необходимость иностранных счетов.

Политолог Павел Данилин, сравнив программу Грудинина и прошлые предвыборные программы лидера КПРФ Геннадия Зюганова, пришел к выводу, что в них очень много общего. «Есть, правда, единственное отличие у Грудинина и Зюганова. Так, если последний обычно много внимания уделял положению в мире, сдерживанию НАТО, поддержке соотечественников, то директор совхоза имени Ленина полностью элиминировал данный раздел из своей программы», – отметил политолог.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.