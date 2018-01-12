Грудинин закрыл свои зарубежные счета

Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин, в пятницу официально зарегистрированный для участия в выборах, закрыл все свои зарубежные счета, сообщили в ЦИК России.

Член ЦИК России Борис Эбзеев в ходе заседания, на котором было принято решение о регистрации Грудинина, озвучил информацию об изменениях в сведениях о кандидате, которые касаются иностранных финансовых инструментов. Он указал пять счетов, которые у него были в иностранном банке, находящемся в Вене.

«Наряду с этой информацией было представлено также подписанное Павлом Николаевичем 8 января 2018 года уведомление о том, что он не имеет счетов, вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами», – сообщил Эбзеев, передает РИА «Новости».

В пятницу Центризбирком зарегистрировал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ, кандидатом на должность президента России. Таким образом он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах.

В четверг Грудинин представил 20 шагов, которые, по его мнению, позволят сделать Россию сильной и могучей.

Напомним, что на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.