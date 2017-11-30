ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты

Центризбирком зарегистрировал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ, кандидатом на должность президента России, таким образом он стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», – указано в постановлении, принятом на заседании ЦИК, передает РИА «Новости».

В конце прошлого года ЦИК принял аналогичное решение в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который первым из претендентов на пост главы государства прошел процедуру регистрации.

Вместе с тем председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в общей сложности 70 человек заявили о желании участвовать в выборах президента.

«Всего с 18 декабря по состоянию на сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении», – сказала она, передает ТАСС.

Центризбирком в пятницу, 12 января, завершит прием документов от кандидатов на выборах президента страны, выдвинутых партиями. На этом закончится этап выдвижения претендентов на высший государственный пост.

Также документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, при этом только двум из них – президенту Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю России Владимиру Михайлову – было разрешено открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Остальные получили отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или ограничения пассивного избирательного права.

В четверг Грудинин представил 20 шагов, которые, по его мнению, позволят сделать Россию сильной и могучей. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, к сожалению, за его красивыми и социальными лозунгами ничего, кроме идеологии и популизма, нет. Реализация этих шагов на практике введет экономику и людей в состояние шока.

Напомним, что на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.