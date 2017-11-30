Грудинин готовит России отскок в светлое прошлое

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин представил 20 шагов, которые, по его мнению, позволят сделать Россию сильной и могучей. К сожалению, за его красивыми и социальными лозунгами ничего, кроме идеологии и популизма, нет. Реализация этих шагов на практике введет экономику и людей в состояние шока.

Кандидат от КПРФ на выборах президента представил программу «20 шагов Павла Грудинина». Реализация этих мер, по словам Павла Грудинина, позволит России вновь стать сильной и могучей державой, преодолеть бедность и обеспечить достойную жизнь граждан.

Социальный характер экономической программы не может не подкупать простых граждан. Однако на поверку программа носит популистский и малореализуемый характер, а некоторые пункты угрожают экономическому развитию и процветанию страны.

Так, Грудинин предлагает поднять МРОТ с текущих 9489 рублей до 25–30 тыс. рублей, а пенсии – как минимум до 50% от средней зарплаты плюс отменить понижающий коэффициент для военных пенсионеров. Он обещает также места для ребенка в детском саду и готов повысить ежемесячное пособие до прожиточного минимума ребенка. Даже валютным ипотечникам окажут помощь. Такой упор на нужды человека не может не подкупать.

Однако эти мечты сложно взять и воплотить в жизнь без негативных последствий для экономики страны. Повышение пенсий и МРОТ ничем не обеспечено, что означает серьезный разгон инфляции. Бюджет просто не справится с такой социальной справедливостью. Когда зарплаты искусственно растут быстрее самой экономики, формируется недолговечная пирамида.

«Чтобы работодатели довели белую зарплату до МРОТ, они должны иметь хорошую прибыль. В противном случае произойдет обратный эффект – люди начнут работать неофициально на серую зарплату», – говорит Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари». Либо работодателю станет просто невыгодно содержать часть работников (вырастет безработица), а сохранившим работу придется работать за двоих. «Пенсионеров ущемляют не потому, что правительство плохое, а потому, что мало трудоспособного населения. Потомки не могут обеспечить своих родителей, бабушек и дедушек», – добавляет Кокорева. А что касается детских садов, то их должны строить в обязательном порядке застройщики жилых кварталов.

«Почти все пункты популистские. Программа ориентирована на все слои населения сразу: накормим голодных, поможем матерям и пенсионерам, вкладчикам и заемщикам. Охват большой аудитории, грамотный пиар-ход. Не хватает только легализации гей-браков»,

– говорит Анна Кокорева.

Грудинин предлагает снизить тарифы естественных монополий, а также цены на лекарства административными мерами. Но такие благие цели приведут лишь к тому, что денег на ремонт и модернизацию ЖКХ и транспорта не будет, инфраструктура будет хиреть, производство российских лекарств вымрет и многие лекарства окажутся в дефиците.

Некоторые пункты экономической программы просто пугают. Например, про национализацию промышленности и ресурсов страны, в том числе введение монополии на спирт. Хотя многое, что Грудинин предлагает национализировать, например РЖД и другие компании, и так принадлежит государству. «Национализация – это очень опасный лозунг для рыночной экономики. Тем более в России, по данным Росстата, до 70% экономики и так подконтрольно государству или квазигосударственным структурам», – говорит член Совета Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.

Или Грудинин предлагает потратить все резервы страны (ФНБ) на инвестиции и ограничить доступ иностранного капитала к российскому рынку, а также выйти из ВТО. Это грозит полной финансовой и экономической изоляцией России, которой придется вариться в собственном коммунистическом соку.

«Потратить резервы страны – дело нехитрое, а вот наполнить их – это уже проблема, и нужно было осветить этот момент. Сейчас правительство и так тратит деньги ФНБ исключительно на поддержку экономики, инфраструктуру и соцобеспечение, – отмечает Кокорева. – Ограничивать доступ иностранного капитала глупо, чужие деньги еще никому не мешали. Если иностранцы инвестируют в нашу экономику – это, наоборот, плюс».

Грудинин делает ставку на так называемые неконтролируемые государственные инвестиции. Это старый социалистический принцип: деньги не должны работать, они должны вкладываться во всевозможные проекты, причем насильственным путем. Это как бы обеспечит занятость населения, приток инвестиций и рост экономики. Однако такой искусственный нерыночный механизм может вызвать скол всей экономики.

«Колоссальный объем неконтролируемых инвестиций, вкладываемых неизвестно во что и куда и с непонятными целями, раскрутит другие крайне негативные механизмы, в том числе инфляцию», – говорит Несветов. Может появиться также много вариантов различных диспропорций. Как, например, в советское время, когда шло бурное развитие промышленности в ущерб потребительским товарам. «Российская экономика структурно находится в стагнации. Поэтому добиться роста простым вливанием неконтролируемых средств в экономику без изменения ее структурной составляющей невозможно», – говорит Несветов.

«Видны принципы социалистического дирижизма в огромном количестве. Это и снижение ручным способом банковских процентов, и принудительные внутренние инвестиции, и частичный контроль за ценами. Все это разрушение рыночных механизмов», – говорит Несветов.

Реализация на практике такой программы приведет к полному хаосу в стране. «Если мы начнем резко строить коммунизм на капитализме, это будет стресс для экономики и людей, особенно в период кризиса. Подобные изменения должны реализовываться десятилетиями, плавно и безболезненно, а еще одна Октябрьская революция просто уничтожит экономику страны», – уверена Анна Кокорева.

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Это не экономическая, а скорее идеологическая программа, в которой заложены принципы социалистического понимания экономического развития, исповедуемые левым флангом политической арены, говорит Несветов.

«К Павлу Грудинину отношусь с большим уважением, он блестящий управленец, настоящий предприниматель. Поэтому несколько странно, что, имея такой колоссальный опыт, он уходит в программе в сторону политэкономии и социализма. Его личный опыт и представления об экономике, как мне казалось, отличаются от представленных в программе. Но раз он идет от КПРФ, то очевидно, что рыночную экономическую программу он представить и не мог», – говорит член Совета Московского отделения «Опоры России».

«Программа непродуманная, выглядит как список лозунгов, рассчитана на простого обывателя или пожилых людей, которые даже не будут задумываться, как, зачем и когда. Реальные шаги и конкретные меры не расписаны. Сделать хорошо всем сразу невозможно, все равно чьи-то интересы будут страдать», – согласна Кокорева.

Только две (из 20) позиции кажутся Несветову здравыми: все, что касается повышения качества государственного управления, а также внедрения серьезных политических и законодательных механизмов, которые должны обеспечить контроль над всеми ветвями власти и властными полномочиями, начиная с президента и заканчивая судами.

Отметим, что помимо коммуниста Грудинина на должность президента России также претендует целый ряд кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.