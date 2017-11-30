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          Павел Данилин

          Единственное отличие Грудинина от Зюганова

          Павел Данилин
          политолог
          		 17 января 2018, 14:11

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          Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных.

          Мол, все это сплошная политтехнология и очернение, шельмование и дискредитация. Вскрылась информация о том, что Грудинин «забыл» в ЦИК указать счета в австрийском банке, один из которых аж на 17 миллионов? Не смей ее обнародовать, иначе это будет расценено как безосновательный наезд на коммунистическое движение.

          Но, позвольте, никому не приходило в голову узнавать хоть что бы то ни было о верном члене партии «Единая Россия», коим Грудинин пребывал вплоть до 2010 года. Мало ли там таких, как он, бизнесменов средней руки было? Да полно!

          Однако знать о том, кто же планирует от имени одной из крупнейших партий России стать президентом нашей страны – это как раз вполне нормальное желание. Никаким поиском компромата тут и не пахнет.

          Собственно, руководствуясь такими благими намерениями – узнать побольше о коммунистическом кандидате, автор этих строк и полез изучать программу, с которой Грудинин идет на выборы. И надо сказать, что множество открытий чудных дух просвещения мне открыл.

          Фото: Александр Щербак/ТАСС

          Когда-то давно один известный политолог сказал мне, что, когда я состарюсь, Зюганов будет продолжать клеймить так называемый антинародный режим. Это было вроде шутки «он еще на ваших похоронах простудится», но с профессиональным уклоном. Увы, мой коллега ошибался.

          Я еще не стар, а право клеймить так называемый антинародный режим лидер коммунистов, похоже, безвозвратно отдал в руки новому рупору КПРФ – Павлу Грудинину.

          В остальном содержание не изменилось. Я специально сравнил программы кандидата в президенты в 2008 и 2012 годах Геннадия Зюганова со списком обещаний «20 шагов» Грудинина. Такое ощущение, что не было этих сложных и противоречивых 10 лет.

          В трех процитированных программах нет никаких принципиальных отличий. Что это? Мастерство редактора, набившего руку на составлении однотипных документов?

          Или стабильность идеологических воззрений, которая преподносится красному избирателю как непоколебимость позиций КПРФ? Или все же нежелание адаптироваться к текущему моменту, надежда на традиционный электорат и на то, что если клеймить режим, то можно сорвать куш?

          Есть, правда, единственное отличие у Грудинина и Зюганова. Так, если последний обычно много внимания уделял положению в мире, сдерживанию НАТО, поддержке соотечественников, то директор совхоза имени Ленина полностью элиминировал данный раздел из своей программы.

          Что неудивительно – позиция Грудинина по поводу Крыма и Донбасса выглядит совершенно нетипично для коммунистического электората. Возможно, известный бизнесмен не хочет попасть в санкционные списки, но он очень аккуратен в вопросах, кому принадлежит Крым и как быть с Донбассом.

          В том же, что касается экономики, составители программ Зюганова и Грудинина явно не стали оригинальничать. И десять лет назад, и сегодня коммунисты призывают к национализации. Разве что бизнесмен от КПРФ более аккуратен, нежели вождь, что понятно – вдруг национализаторы обратят внимание не только на стратегические отрасли, но, к примеру, на девелоперов и на сельскохозяйственных лендлордов?

          Едины Зюганов с Грудининым и в том, что касается финансовой дисциплины. В 2012 году лидер КПРФ констатирует: «власть обескровливает экономику, откладывая нефтедоллары за рубежом в качестве «заначки» для себя и своих банкиров». «Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж», – соглашается с ним Грудинин в 2018-м. И, как честный человек, тут же едет отдыхать в Швейцарию, чтобы закрыть свои счета на какие-то дикие суммы, о которых он почему-то «позабыл» сообщить в ЦИК РФ. Впрочем, мужик сказал, мужик сделал.

          Оба коммуниста обещают «новую индустриализацию». Как они себе представляют ее проведение, учитывая, что у них, в отличие от Сталина в конце 20-х – начале 30-х, нет в качестве источника роста многомиллионного села, не совсем понятно.

          Так же как неясно, какими методами Грудинин собирается резко уронить ставку кредита. Обещание поднять зарплаты и пенсии, параллельно снизив налоги и отказавшись от части сборов (к примеру, отменив «Платон»), плавно подводит нас к вопросу о том, где брать на все это деньги.

          Увы, ответа на сакраментальный вопрос, как Грудинин собирается финансировать бесплатные диспансеризации и субсидирование семьям тарифов ЖКХ с тем, чтобы они не превышали 10% от доходов семьи, в этой программе так и не найдено.

          Пожалуй, отсутствие конкретики и общие обещания – самое слабое место в программе коммунистического кандидата. Все же, когда видишь обещание «возродить село» – хочется понять, что имеется в виду. Быть может, коммунисты собираются снести города и вернуть всех к пасторальной жизни на природе?

          Или же обеспечить уровень жизни, как в селах советской России 30-х? В общем, чтобы понять, в чем же состоит позитивная часть программы Грудинина, она должна была быть в несколько раз больше, и уж точно – многократно конкретнее.

          Пока же коммунисты обещают прямо завтра сделать всех счастливыми. Но вот за чей счет?


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