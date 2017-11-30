Грудинин объяснил необходимость иностранных счетов

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что иностранные счета ему были нужны для лечения матери и сестры за рубежом.

«Да, я сделал операцию своей матери за границей, да я сделал и сестре своей за границей. От того что я стал кандидатом, мои родственники не стали здоровее», - приводит его слова ФАН.

Он отметил, что счета уже закрыты, однако родные получат необходимое лечение.

Бизнесмен пояснил, что перевел по рекомендации банка деньги в ценные бумаги, чтобы «деньги не сгорели». Всего, по его словам, на зарубежных счетах было 25 млн рублей.

Общий доход за шесть лет он оценил в 125 млн рублей.

«Я неплохо зарабатываю, могу себе это позволить», – объяснил он.

Напомним, ранее стало известно, что Грудинин закрыл все зарубежные счета, в пятницу ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты России.

В представленном Грудининым в ЦИК уточнении сведений о доходах и активах говорилось, что он перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей, а также избавился от ценных бумаг стоимостью почти 7,5 млрд рублей.

На должность президента России претендуют множество кандидатов, среди которых Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский и другие.