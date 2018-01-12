ЦИК: Грудинин избавился от иностранных ценных бумаг стоимостью 7,5 млрд рублей

Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ на выборы президента России, перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в представленном Грудининым в ЦИК уточнении сведений о доходах и активах, согласно которым у кандидата от КПРФ по состоянию на 1 декабря на одном заграничном счету оставалось 14 млн 390 тыс. рублей, на другом – 16 тыс. 760 рублей. Остальные три счета имели нулевой баланс.

Кроме того, у Грудинина были 600 ценных бумаг в Liechtensteinische Landesbank: 200 структурных нот номинальной стоимостью 13,9 млн рублей каждая, 200 еврооблигаций номинальной стоимостью 11,7 млн рублей за штуку и 200 опционов такой же номинальной стоимости. Общая номинальная стоимость ценных бумаг составляет 7 млрд 492 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Грудинин закрыл все зарубежные счета, также в пятницу ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты России. Таким образом Грудинин стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах.

В четверг Грудинин представил 20 шагов, которые, по его мнению, позволят сделать Россию сильной и могучей.

Российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, председателю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, самовыдвиженцу Василию Пугачеву, председателю партии, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову и другим.