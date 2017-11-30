Зюганов пожаловался Путину на «контрпропаганду» в отношении Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов письменно попросил президента России Владимира Путина принять меры по устранению «контрпропаганды» в отношении кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина.

«Считаем, что подобное использование телеэфира для контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты недопустимо. Это подрывает доверие к данной выборной кампании и избирательной системе в целом. Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции», – говорится в письме Зюганова, передает «Интерфакс».

Зюганов утверждает, что «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатам, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать». Лидер КПРФ обращает внимание на то, что Грудинин при этом не может ответить либо оппонировать.

По мнению Зюганова, кандидат в президенты от КПРФ представил содержательную, подробную и конструктивную программу, и готов ее защищать на дебатах.

Письмо Зюганова направлено также в адрес председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, руководителям Первого канала и ВГТРК.

Ранее Грудинина высмеяли в Сети за «забытые в зимней куртке 7 миллиардов». В представленном Грудининым в ЦИК уточнении сведений о доходах и активах говорилось, что он перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей.

До этого сообщалось, что Грудинин закрыл все зарубежные счета, а в пятницу ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты России.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.