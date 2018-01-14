В Сети высмеяли Грудинина за «забытые в зимней куртке 7 миллиардов»

Интернет-пользователи активно обсуждают объем иностранных активов Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ на выборы президента России.

«Сколько должен продать клубничного йогурта Паша Грудинин, чтобы заработать 7,5 миллиардов?» – задаются вопросом авторы паблика «Голос Лаврова». На публикации в Сети обратил внимание «Ридус».

«Чтобы представить себе, что такое 7,5 млрд рублей Грудинина, надо просто понять, что, получая свою честную справедливую зарплату 20 млн рублей в месяц, Грудинин заработал бы эти 7,5 млрд за 375 лет при условии, что он бы не ел, не пил, ничего не покупал, не платил за услуги и т.д.», – отмечает в свою очередь паблик @US_regress.

«А помните, Грудинин говорил про покупку правительством облигаций США, ухмыляясь сквозь усы: «Как можно зарабатывать в России и вкладывать в иностранную экономику?» А у самого в Лихтенштейне ЕВРОоблигации на миллиарды лежат», – пишет @MoskRussia.

«Сейчас Грудинин закрыл иностранные счета, но он их также не указывал, когда баллотировался в депутаты ГД VII созыва, и до выборов он был допущен. Как так?» – интересуется @TMLN_doc.

«Оптовая стоимость клубники около 500 рублей за килограмм. Таким образом, чтобы положить на счет 7,5 ярдов рублей нужно продать 15 тыс. тонн клубники. Ну, или просто сдать совхозную землю торговым центрам», – иронизирует писатель и журналист Сергей Минаев на своей странице в Facebook. Напомним, среди бизнеса Павла Грудинина есть и сельскохозяйственное производство, в том числе выращивание клубники и земляники.

«А вообще до интересных времен мы дожили. Лидер коммунистов на выборах – миллиардер. Маркс бы ох***, а мне нравится постмодернизм», – добавляет Минаев.

Публицист Александр Ярош обращает внимание на то, что от Компартии на выборы президента России «идет миллиардер, на полном серьезе утверждающий, что он заработал миллиарды рублей на торговле земляникой и прочим сельским хозяйством». По его мнению, это «само по себе прекрасно». «Однако факт «забвычивости» насчет иностранных ценных бумаг столь внушительной стоимости прекрасен вдвойне», – пишет Ярош в Facebook.

«Не думаю, что Грудинин хотел кого-то обмануть, все же на откровенного идиота он не похож. Судя по всему, действительно подвела память, – продолжает Ярош. – Вот только сколько же в реальности денег у трибуна «коалиции народно-патриотических» сил, если такая «мелочь» может потеряться у него голове?»

«Нашел 100 рублей в зимней куртке – рад, Грудинин забыл в зимней куртке 7 млрд. А где записывают в коммунисты?» – иронизирует Ярош.

Напомним, в представленном Грудининым в ЦИК уточнении сведений о доходах и активах говорится, что он перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей. До этого сообщалось, что Грудинин закрыл все зарубежные счета, также в пятницу ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты России.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.