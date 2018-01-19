Грудинин отказался обнародовать данные о сделке с IKEA

Павел Грудинин, который выдвинулся в президенты России от КПРФ, не стал обнародовать данные о сделке со шведской компанией IKEA. Он пояснил это тем, что подобные соглашения можно разгласить только по согласию двух сторон. Также бизнесмен уклонился от ответа на вопрос о полученной им выплате в 37 млн рублей.

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин отказался обнародовать данные о сделке со шведской компанией IKEA. С просьбой прокомментировать ситуацию к нему обратились в пятницу на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Запись доступна на сайте YouTube.

На вопрос журналистки Грудинин заявил, что «любая сделка – это коммерческая тайна не только одного совхоза имени Ленина, но и другой стороны». «Опубликовать такую сделку можно только при условии согласия, например, какой-нибудь «Икеи» или еще нашего партнера», – ответил Грудинин.

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» признался, что о нем распространяется много информации, как правдивой, так и не правдивой. «Но вы же точно знаете, что есть официальные документы, которые распространил ЦИК, там все видно... Меня можно обвинить в том, что я ем младенцев на завтрак. Это все не подтверждено, а подтверждены документы, которые мы передали в ЦИК», – пояснил Павел Грудинин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в газете «Московский комсомолец» вышла статья о том, что Грудинин и его родственники могли обогатиться за счет продажи подмосковных земель. Статья появилась после того, как пользователи соцсетей обратились к главному редактору газеты с вопросом о том, почему эта статья, автором которой выступил журналист газеты Георгий Янс, вышла в издании «Одинцово.инфо», но не появилась на страницах «Московского комсомольца». После этого материал Янса был опубликован в МК.

В материале, напомним, делается вывод: утверждения КПРФ о том, что Павел Грудинин – директор уникального предприятия, «островка социализма», где все заработанные деньги тратятся на развитие, не соответствуют действительности.

В частности, говорилось в статье, Грудинин распродал земли, на которых затем были построены торговые центры «Вегас», «Твой дом» и другие. Благодаря этому «совхоз заработал порядка 730 млн рублей». Однако «реальная стоимость проданной земли составляла около 7 млрд рублей».

Было рассказано о сделке со шведской компанией IKEA, которая приобрела участок на Каширском шоссе у фирмы «ТТ Девелопмент» – дочерней структуры ЗАО «Совхоз им. Ленина». «Если верить бухгалтерской отчетности «ТТ Девелопмент» за 2016 год, доходы от продажи этого участка составили почти 1,6 миллиарда рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. 730 млн рублей за несколько участков большей площади и 1,6 млрд за один участок меньшей площади», – говорилось в материале.

Кроме этого в «ТТ Девелопмент» «совхоз» является только одним из учредителей, а «остальные акционеры – сам Павел Грудинин, его сын Антон Грудинин, а также двое близких соратников – Александр Федоров (исполнительный директор «совхоза») и Владимир Свиридовский (сын генерального директора «ТТ Девелопмент»)».

На той же пресс-конференции Грудинина, на счету которого за некоторое время до подачи документов в ЦИК находились ценные бумаги, стоимость которых, по некоторым оценкам, составляла 7,5 миллиардов рублей, попросили уточнить, пользуется ли предприниматель оффшорами.



В ответ Грудинин оправдал бизнес, выводящий средства из страны. Он сообщил, что совхоз не хранит «ни копейки денег в оффшорах» и упомянул, что люди, которые используют подобного рода схему, боятся потерять свои средства. В то же время в своей программе Грудинин говорит о планах по национализации «стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков».

Кроме того, Грудинин ушел от ответа на вопрос о полученной им выплате в 37 млн рублей. Как писал МК, в 2016 году компания «ТТ Девелопмент» перечислила Грудинину 37 млн рублей, оформив это как подарок. Грудинин заявил, что от возглавляемого им «Совхоза имени Ленина» дивидендов не получает. «ТТ Девелопмент» – это предприятие было изначально создано с одной японской корпорацией, а потом перешло в совхоз, и 88% принадлежит совхозу. Но это предприятие перечисляет дивиденды, а не «Совхоз имени Ленина». В «ТТ Девелопмент» 4% моих акций», – сказал Грудинин.

Ранее в интервью бизнесмен заявлял, что за 22 года руководства предприятием не получал никаких дивидендов.

В декларации, представленной Грудининым в ЦИК, сказано, что за шесть лет он заработал 157,4 млн рублей, а на его счетах лежит 5,9 млн рублей. Кроме того, он является акционером в закрытом акционерном обществе «Совхоз имени Ленина» и обществе с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент».

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, рейтинг поддержки Грудинина после роста в конце декабря – начале января начал снижаться, теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским.