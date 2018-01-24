Тиллерсон позвонил Лаврову обсудить Сирию

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии, в том числе операцию Турции в северном районе страны.

Разговор состоялся по американской инициативе.

«Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН», - говорится на сайте МИД России.

Лавров подчеркнул, что определять будущее Сирии могут только ее жители.

Также обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова, где, как отметили главы внешнеполитических ведомств России и США, Северной Кореи следует «строго выполнять требования Совета Безопасности ООН».

В то же время Лавров предостерег коллегу от эскалации напряженности в регионе, к которой ведет «агрессивная риторика в адрес Северной Кореи», в том числе «сколачивание направленных против нее блоков».

Также глава МИД указал на то, что Пхеньян демонстрирует готовность к диалогу. По мнению Лаврова, разрешение противоречий допустимо исключительно дипломатическими методами «с учетом российско-китайских инициатив».

Между тем, ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о расширении военной операции на севере Сирии, которая началась в субботу.

Отметим, что накануне Россия и США высказывались по ситуации с химатаками в Сирии. Москва, в частности, созвала заседание СБ ООН на этот счет.