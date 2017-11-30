Эрдоган заявил о расширении военной операции в Сирии

Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю свою границу с Сирией от террористов, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

«Начав операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.

Он отметил также, что Турция «сначала уничтожит террористов на северо-западе Сирии, а затем создаст там условия для возвращения 3,5 млн беженцев», передает ТАСС.

По словам Эрдогана, ВС Турции и сирийская оппозиция потеряли убитыми в операции «Оливковая ветвь» в Африне 7–8 человек, потери противника составили 268 человек.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении в воскресенье в сирийском Африне 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций.

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