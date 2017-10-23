Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

Про новую горячую точку на карте Сирии – населенный курдами Африн – нужно знать то, что текущий кризис был прямо спровоцирован США. При этом курды лукавят, говоря о «предательстве России»: они сами выбрали свою судьбу, поддавшись на американскую провокацию. А итоги всего этого грозят быть чрезвычайно болезненными для Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть некая договоренность с Москвой по операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. При этом он подчеркнул, что Турция от своей цели – «уничтожения террористической зоны вдоль своей границы» (а по факту – разгрома всех вооруженных отрядов курдов) – не отступится и будет продолжать операцию столько, сколько потребуется.

Несколько часов спустя газета Yeni Safak передала важное уточнение от турецкого лидера: «Я заявляю, что Анкара не планирует захватывать территорию Сирии. Задача Турции – обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии».

В свою очередь, главнокомандующий курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Сипан Хемо заявил, что в ситуации с Африном Россия курдов предала. «Россия находится сейчас в союзе с государством-оккупантом – Турцией – и находится на грани войны против нас. В течение двух лет российские силы были в Африне, у нас были некоторые договоренности с Россией, но она предала нас, игнорируя эти соглашения», – приводит его слова сайт YPG.

«Отношение к оккупации Африна показало, что Россия оказалась беспринципным государством»,

– добавил Хемо.

Параллельно представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил, что в ходе упорных боев сирийские курды вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории. «Они пытались перейти на территорию сирийского города Африн с сопровождением ВВС и ракетными ударами. Однако Сирийские демократические силы ударили по пяти позициям (турецких солдат и сирийских вооруженных оппозиционеров – прим. ВЗГЛЯД). В провинции Раджо СДС нанесли удар по трем позициям, в провинции Быльбыль – по двум позициям», – цитирует его РИА «Новости».

В итоге турки, по словам Османа, отступили с территории Африна, а в ходе боев было убито 10 турецких солдат и около 20 протурецких повстанцев. «По некоторым данным, в Азаз (сирийский город под контролем оппозиции – прим. ВЗГЛЯД) привезли 18 тел убитых боевиков», – рассказал Осман.

Среди мирных жителей Африна потери составили 11 человек убитыми и 16 ранеными. Ночью продолжается массированный обстрел большей части деревень кантона Африн со стороны турецкой армии. А ближе к утру «Интерфакс» со ссылкой на EFE передал, что с момента начала турецкой интервенции погибли не менее 26 курдских бойцов.

Немногочисленные российские военные советники находились среди курдов в Африне и покинули этот регион до начала турецкой наступательной операции. Этому предшествовал длительный период переговоров как между россиянами и преимущественно курдским альянсом СДС, так и между СДС и Дамаском при посредничестве российских военных. Ведь активность турок на афринском направлении не была секретом ни для кого. Более того, Анкара заранее предупредила и Москву, и Вашингтон о том, что начнет наступление на город, прекрасно понимая, что американцы передадут эту информацию своим курдским союзникам.

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С учетом относительно лояльного отношения афринских курдов к сирийскому правительству от них требовалось немногое: хотя бы на словах подтвердить свое стремление оставаться в составе единого сирийского государства и не поддаваться на посылы провозглашения независимости Курдистана и прочие «морковки», которые подвешивают перед курдскими движениями их западные союзники. Добиться таких гарантий от СДС не удалось, зато представители курдов стали проявлять заинтересованность в отношении фантазийных планов США о создании и обучении сперва «пограничных сил», а затем и некой местной армии.

Защищать курдов от всего мира вокруг них никто не пообещал. После того как переговоры с СДС фактически зашли в тупик, а спровоцированные американцами турки объявили о том, что начнут военную операцию, российские советники действительно покинули Африн.

СДС самостоятельно сделали свой выбор – никакого принуждения не было. Достаточно было хотя бы на некоторое время перестать играть в привычные для курдов восточные игры и хотя бы подтвердить свое нежелание участвовать в американских планах по деконструкции Сирии как единого государства. Но курды предпочли бессмысленный конфликт с неясным исходом – и теперь обвиняют во всем Россию.

После того как планы по военному свержению правительства Асада провалились, стратегия Вашингтона заключается как раз в попытках разрушить сирийскую государственность в том виде, в каком она существовала до 2011 года. Единственным пригодным инструментом для этого стали именно курды всех племен, религий и представлений о мире.

Другого механизма для того, чтобы сохраниться на территории САР, у США сейчас нет. Отряды бывшей «умеренной оппозиции» склонны разбегаться, красть оружие и менять ориентацию в зависимости от того, откуда дует ветер. Курды же за пределы своей исторической территории не выходят, склонны к торговле и готовы принимать помощь от любого белого человека, который бесплатно приносит им ящик патронов.

При этом они прагматичны, но слишком самоуверенны. Например, искренне полагают, что способны перехитрить всех, а американцев уже перехитрили, получив от них оружие и инструкторов. Хотя нужно учитывать, что вооружением курдов занимается не ЦРУ, а минобороны США – это люди, более приближенные «к земле».

Существует мнение, что россияне должны были чуть ли не оборонять Африн от турок, как Барвиху. Иначе после эвакуации миссии из Африна (отметим – немногочисленной и плохо вооруженной) и последовавших за этим оскорбительных высказываний со стороны курдов северо-восток Сирии может быть потерян для Дамаска и российского влияния. Но это мнение не представляется разумным.

Во-первых, сирийский Курдистан ни российскими, ни сирийскими правительственными войсками не контролировался. Во-вторых, в будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономия. Это давно не вопрос войны, а вопрос переговоров и мирного переустройства Сирии. Таким образом, воевать за Курдистан никто не собирался, а Россия тем более не должна быть втянута в это бессмысленное для нее противостояние.

США за последний месяц сделали все для них возможное, чтобы разжечь на северо-востоке Сирии крупномасштабный вооруженный конфликт по принципу «все против всех». В случае с эмоциональными турками, которых буквально корежит от любого упоминания чего-то курдского (Эрдоган в публичных речах никаких других слов, кроме «эти дикие существа», в адрес курдов не употребляет), им это удалось. А курды, считающие себя самыми хитрыми, легко поддались на провокацию.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, как известно, дезавуировал слова начальника управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость» полковника Томас Вила, сославшись на оговорку военного. До того Вил во всеуслышание сообщил о создании вооруженных отрядов для охраны сирийских границ, причем именно из курдов. Курды таким словам чрезвычайно обрадовались, а турки пообещали стереть эти вооруженные отряды в порошок.

Не хватало только, чтобы российские военные теперь оказались вовлечены в противостояние с турецкой армией.

Совсем недавно в обстановке строжайшей секретности прошла серия встреч представителей генеральных штабов российской и турецкой армий. Вероятно, была выработана некая общая манера поведения в новой кризисной ситуации. Сейчас война в Сирии хоть и вступила в завершающую фазу, но начинает приобретать новые очертания и фронты. Причем некоторые из них (например, тот же Африн) никак не связаны со всеми предыдущими событиями.

По сути дела, нынешняя бойня в Африне была искусственно спровоцирована США. Курды не ведают что творят, а Пентагон непринужденно развел их на новый вооруженный конфликт, потенциально весьма разрушительный для сирийской государственности.