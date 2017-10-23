Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Американский посол сделал символичный шаг для успеха своей миссии в России

Джон Хантсман измерил градус американо-российских отношенийФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Посол США в России Джон Хантсман выбрал необычный для американца способ ознакомиться с русской жизнью – он окунулся в прорубь в Ново-Иерусалимском монастыре. Посол объяснил это тем, что хочет стать специалистом по русским традициям. Подобный жест Хантсмана можно только приветствовать – хотя в его карьере бывали жесты и не столь удачные. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

В будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономияФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Про новую горячую точку на карте Сирии – населенный курдами Африн – нужно знать то, что текущий кризис был прямо спровоцирован США. При этом курды лукавят, говоря о «предательстве России»: они сами выбрали свою судьбу, поддавшись на американскую провокацию. А итоги всего этого грозят быть чрезвычайно болезненными для Сирии. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Домашний ад калифорнийской окраины

Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Россия не предавала курдов

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
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      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
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        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

          В будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономия   23 января 2018, 08:06
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Евгений Крутиков

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          Про новую горячую точку на карте Сирии – населенный курдами Африн – нужно знать то, что текущий кризис был прямо спровоцирован США. При этом курды лукавят, говоря о «предательстве России»: они сами выбрали свою судьбу, поддавшись на американскую провокацию. А итоги всего этого грозят быть чрезвычайно болезненными для Сирии.

          Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть некая договоренность с Москвой по операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. При этом он подчеркнул, что Турция от своей цели – «уничтожения террористической зоны вдоль своей границы» (а по факту – разгрома всех вооруженных отрядов курдов) – не отступится и будет продолжать операцию столько, сколько потребуется.

          Несколько часов спустя газета Yeni Safak передала важное уточнение от турецкого лидера: «Я заявляю, что Анкара не планирует захватывать территорию Сирии. Задача Турции – обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии».

          В свою очередь, главнокомандующий курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Сипан Хемо заявил, что в ситуации с Африном Россия курдов предала. «Россия находится сейчас в союзе с государством-оккупантом – Турцией – и находится на грани войны против нас. В течение двух лет российские силы были в Африне, у нас были некоторые договоренности с Россией, но она предала нас, игнорируя эти соглашения», – приводит его слова сайт YPG.

          «Отношение к оккупации Африна показало, что Россия оказалась беспринципным государством»,

          – добавил Хемо.

          Параллельно представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил, что в ходе упорных боев сирийские курды вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории. «Они пытались перейти на территорию сирийского города Африн с сопровождением ВВС и ракетными ударами. Однако Сирийские демократические силы ударили по пяти позициям (турецких солдат и сирийских вооруженных оппозиционеров – прим. ВЗГЛЯД). В провинции Раджо СДС нанесли удар по трем позициям, в провинции Быльбыль – по двум позициям», – цитирует его РИА «Новости». 

          В итоге турки, по словам Османа, отступили с территории Африна, а в ходе боев было убито 10 турецких солдат и около 20 протурецких повстанцев. «По некоторым данным, в Азаз (сирийский город под контролем оппозиции – прим. ВЗГЛЯД) привезли 18 тел убитых боевиков», – рассказал Осман.

          Среди мирных жителей Африна потери составили 11 человек убитыми и 16 ранеными. Ночью продолжается массированный обстрел большей части деревень кантона Африн со стороны турецкой армии. А ближе к утру «Интерфакс» со ссылкой на EFE передал, что с момента начала турецкой интервенции погибли не менее 26 курдских бойцов.

          Немногочисленные российские военные советники находились среди курдов в Африне и покинули этот регион до начала турецкой наступательной операции. Этому предшествовал длительный период переговоров как между россиянами и преимущественно курдским альянсом СДС, так и между СДС и Дамаском при посредничестве российских военных. Ведь активность турок на афринском направлении не была секретом ни для кого. Более того, Анкара заранее предупредила и Москву, и Вашингтон о том, что начнет наступление на город, прекрасно понимая, что американцы передадут эту информацию своим курдским союзникам.

          С учетом относительно лояльного отношения афринских курдов к сирийскому правительству от них требовалось немногое: хотя бы на словах подтвердить свое стремление оставаться в составе единого сирийского государства и не поддаваться на посылы провозглашения независимости Курдистана и прочие «морковки», которые подвешивают перед курдскими движениями их западные союзники. Добиться таких гарантий от СДС не удалось, зато представители курдов стали проявлять заинтересованность в отношении фантазийных планов США о создании и обучении сперва «пограничных сил», а затем и некой местной армии.

          Защищать курдов от всего мира вокруг них никто не пообещал. После того как переговоры с СДС фактически зашли в тупик, а спровоцированные американцами турки объявили о том, что начнут военную операцию, российские советники действительно покинули Африн.

          СДС самостоятельно сделали свой выбор – никакого принуждения не было. Достаточно было хотя бы на некоторое время перестать играть в привычные для курдов восточные игры и хотя бы подтвердить свое нежелание участвовать в американских планах по деконструкции Сирии как единого государства. Но курды предпочли бессмысленный конфликт с неясным исходом – и теперь обвиняют во всем Россию.

          После того как планы по военному свержению правительства Асада провалились, стратегия Вашингтона заключается как раз в попытках разрушить сирийскую государственность в том виде, в каком она существовала до 2011 года. Единственным пригодным инструментом для этого стали именно курды всех племен, религий и представлений о мире.

          Другого механизма для того, чтобы сохраниться на территории САР, у США сейчас нет. Отряды бывшей «умеренной оппозиции» склонны разбегаться, красть оружие и менять ориентацию в зависимости от того, откуда дует ветер. Курды же за пределы своей исторической территории не выходят, склонны к торговле и готовы принимать помощь от любого белого человека, который бесплатно приносит им ящик патронов.

          При этом они прагматичны, но слишком самоуверенны. Например, искренне полагают, что способны перехитрить всех, а американцев уже перехитрили, получив от них оружие и инструкторов. Хотя нужно учитывать, что вооружением курдов занимается не ЦРУ, а минобороны США – это люди, более приближенные «к земле».

          Существует мнение, что россияне должны были чуть ли не оборонять Африн от турок, как Барвиху. Иначе после эвакуации миссии из Африна (отметим – немногочисленной и плохо вооруженной) и последовавших за этим оскорбительных высказываний со стороны курдов северо-восток Сирии может быть потерян для Дамаска и российского влияния. Но это мнение не представляется разумным.

          Во-первых, сирийский Курдистан ни российскими, ни сирийскими правительственными войсками не контролировался. Во-вторых, в будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономия. Это давно не вопрос войны, а вопрос переговоров и мирного переустройства Сирии. Таким образом, воевать за Курдистан никто не собирался, а Россия тем более не должна быть втянута в это бессмысленное для нее противостояние.

          США за последний месяц сделали все для них возможное, чтобы разжечь на северо-востоке Сирии крупномасштабный вооруженный конфликт по принципу «все против всех». В случае с эмоциональными турками, которых буквально корежит от любого упоминания чего-то курдского (Эрдоган в публичных речах никаких других слов, кроме «эти дикие существа», в адрес курдов не употребляет), им это удалось. А курды, считающие себя самыми хитрыми, легко поддались на провокацию.

          Госсекретарь Рекс Тиллерсон, как известно, дезавуировал слова начальника управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость» полковника Томас Вила, сославшись на оговорку военного. До того Вил во всеуслышание сообщил о создании вооруженных отрядов для охраны сирийских границ, причем именно из курдов. Курды таким словам чрезвычайно обрадовались, а турки пообещали стереть эти вооруженные отряды в порошок.

          Не хватало только, чтобы российские военные теперь оказались вовлечены в противостояние с турецкой армией.

          Совсем недавно в обстановке строжайшей секретности прошла серия встреч представителей генеральных штабов российской и турецкой армий. Вероятно, была выработана некая общая манера поведения в новой кризисной ситуации. Сейчас война в Сирии хоть и вступила в завершающую фазу, но начинает приобретать новые очертания и фронты. Причем некоторые из них (например, тот же Африн) никак не связаны со всеми предыдущими событиями.

          По сути дела, нынешняя бойня в Африне была искусственно спровоцирована США. Курды не ведают что творят, а Пентагон непринужденно развел их на новый вооруженный конфликт, потенциально весьма разрушительный для сирийской государственности.


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