Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала.

Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации, в годы жесткого противостояния СССР и Запада на Большом Ближнем Востоке, в том числе и в Турции.

А сейчас, все годы сирийской войны, Россия своей позиции не меняла.

Мы настаивали на том, чтобы курды остались в составе Сирии, на том, чтобы они не провоцировали турок, на том, чтобы не верили американским обещаниям «независимости» (неофициальным, но все же).

И никаких реальных шансов на независимость у курдов никогда не было – потому что, чтобы достичь ее, нужно развалить не только Ирак (что сделали американцы) и Сирию (чей развал мы предотвратили), но и Турцию с Ираном.

А это не только никому не под силу – но и не отвечает национальным интересам России.

Так что, дорогие наши курдские товарищи – довольствуйтесь тем, что сможете получить при помощи России, то есть автономией (причем ограниченной, не иракского типа) в составе Сирии.

Пока еще есть шансы на это – но такая возможность может и быть утеряна.

А нынешняя операция Эрдогана не продлится долго и не перерастет в полноценную турецко-курдскую войну – ни Анкара, ни Москва, ни Тегеран, ни Дамаск в этом не заинтересованы.

Так, продемонстрируют турки свою решимость не допустить образования курдского государства – и все.

Источник: Блог Петра Акопова