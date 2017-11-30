Курды просят защиты России от «фашистского турецкого режима»

Название операции «Оливковая ветвь», инициированной Турцией в Сирии, звучит как издевательство. Библейский символ мира явно не имеет отношения к политике, ценой которой могут стать многие человеческие жизни. Но даже если обострение конфликта обойдется малой кровью, его последствия грозят быть крайне неприятными для России.

В рамках операции турецких ВС «Оливковая ветвь», о начале которой заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ночь на 21 января турецкая авиация нанесла удар по позициям курдов в Сирии, поразив 108 из 113 целей. В частности, бомбежке подвергся сирийский аэропорт Минниг, расположенный на северо-западе страны. После этого не менее 72 самолетов турецких ВВС вернулись на базу.

Что произошло?

Турецкие военные начали операцию против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС), поскольку Анкара считает их частью террористической организации Рабочей партии Курдистана. В результате атаки на Африн погибли девять человек: помимо трех представителей СНС, это шесть мирных жителей, передает телеканал Sky News Arabia. Однако представители турецкого генштаба настаивают на том, что среди погибших мирных граждан нет, убиты были «только террористы». В свою очередь курды выпустили три ракеты с территории Сирии по приграничной турецкой провинции Килис, в результате чего пострадал один человек.

Со своей стороны курды заявили, что «вторжение Турции преследует цель спасти остатки банд разгромленной террористической организации «Исламское государство*»: «Мы полны решимости сохранить суверенные границы Сирии и не допустим, чтобы какие-либо враждебные действия были направлены против Турции с сирийской территории. Утверждения о том, что мы начали нападения через границу, – лишь предлог для Турции, чтобы вывести свои вооруженные силы и экстремистские оппозиционные группы на сирийскую территорию».

Курдские Отряды народной самообороны, контролирующие кантон Африн, при этом настаивают, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России. А представитель Северного Курдистана в Москве Роди Осман призвал российские власти остановить военную операцию Турции.

«Турецкие ВВС начали бомбить провинцию Булбул... Одобрение такой операции против Африна – большая ошибка. России необходимо остановить и отменить тот зеленый свет на операцию, который дан Турции, и не быть на стороне такого режима. Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов», – цитирует его слова «РИА Новости».

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По оценке Reuters, «действия Турции могут ухудшить и без того сложные отношения двух членов НАТО – Турции и США, поскольку Штаты делают ставку на курдов в борьбе с ИГИЛ*». К тому же действия Анкары могут усложнить недавно восстановленные отношения с Россией. Так, члены верхней палаты парламента РФ заявили о том, что официально потребуют от Турции прекратить военные действия в Сирии.

Турецкая сторона всегда возражала против участия курдов в коалиции стран, воюющих с джихадистами, однако от военного вмешательства ее удерживали позиция России и США. Решение Анкары о наступлении на позиции курдского ополчения в районе Африн и Манбидж могло спровоцировать недавнее заявление о том, что американцы помогают Сирийским демократическим силам (они входят в коалицию с курдскими отрядами «Силы народной самообороны») в создании новых пограничных сил безопасности.

«Турецкое наступление без согласия на него России может оказаться для Турции непосильным делом и создать новый фронт в войне, которая уже привела к гибели более чем 340 тысяч человек. Однако если Москва даст свое согласие на такую интервенцию, это может сблизить Турцию и Россию и иметь последствия для отношений Турции с Западом», – пишет Би-би-си.

Реакция России

В Минобороны РФ сообщили, что российское командование в Сирии приняло меры, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих в Африне «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих». Известно, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

«Представители Центра примирения, несмотря на турецкую операцию, продолжают непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Тель-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий», – подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в Африне, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением.

Россия считает, что «бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», – отмечается в заявлении.

Позиция США

США просят турок оставить курдов в покое и сосредоточиться на борьбе против ИГИЛ. «Мы призываем все стороны избегать эскалации», – заявил представитель Пентагона.

В Госдепартаменте уточнили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры с министрами иностранных дел России и Турции, но никаких подробностей приведено не было.

По словам командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела, Турция заранее оповестила США о готовящейся операции на северо-западе Сирии. «Военные источники не уделяют особо внимание данной зоне (Африну)», – добавил Вотел, заметив, что не осведомлен о планах Анкары.

«Борьба с терроризмом окажется взращиванием террористов»

Авторы Telegram-канала Directorate4, следящие за военными действиями в регионе, считают, что начало операции «Оливковая ветвь» несет негативные последствия для российской политики:

«Уже давно судьба Сирии решается Россией, Турцией и Ираном. При этом мнение самих сирийских властей либо не спрашивается вовсе, либо полностью игнорируется. Так было с организацией зон деэскалации, когда эти три страны поделили Сирию на зоны своих интересов. Накануне Дамаск пытался договориться с курдами Африна. Жители Африна были согласны на признание сирийских органов власти, но отказались от ввода сирийской армии на территорию кантона. Но без САА, с которой Турция пока не решается вступать в прямые столкновения, защита кантона невозможна. Значит, защитить курдов от вторжения Турции могло бы Минобороны РФ. Но вместо этого оно договорилось с турецкими коллегами о сдаче кантона.

Разрыв связи между российскими военными и курдами Африна показывает, что курды не могут положиться на Россию в решении важных проблем, а значит, в будущем никаких договоров с российской стороной у них быть не может. Это заставляет других участников сирийского конфликта искать защиты у Ирана и США. Именно из-за поддержки США Эрдоган вряд ли станет проводить военную операцию против СДС в Манбидже, хотя и любит об этом говорить. Дальнейшие действия в таком ключе неизбежно приведут к тому, что на Россию в Сирии ополчатся все. А борьба с терроризмом на дальних подступах окажется взращиванием террористов».

Отметим, что конфликт между Турцией и курдами, частично населяющими илы (провинции) Турции, длится больше ста лет. Курды считаются крупнейшим из народов без собственной государственности. По итогам Первой мировой войны между участниками Антанты был согласован, но не выполнен Севрский мирный договор, по которому курдам должна была отойти часть Турции и возникнуть территория независимого Курдистана. Однако в 1923 году договор был аннулирован, после чего среди курдов в Турции начались активные сепаратистские настроения, было проведено несколько безуспешных попыток восстания.

В 1984 году Рабочая партия Курдистана начала партизанскую войну в восточных и юго-восточных провинциях Турции, конфликт длится по сей день. Курды борются за объединение и независимость, пытаясь получить права на некоторые территории Сирии, Турции, Ирана и Ирака, чтобы создать собственное суверенное государство Курдистан. Во всех четырех государствах «курдский вопрос» остается чрезвычайно острым.