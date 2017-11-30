Курды просят защиты России от «фашистского турецкого режима»

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21 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Сделка ОПЕК+ принесла России большие деньги

Сотни миллионов долларов каждый день приносила сделка ОПЕК+ ее участникам Фото: Егор Алеев/ТАСС
Подсчитано, какие страны больше всего выиграли от важнейшего для нефтяного рынка соглашения ОПЕК+ – и Россия оказалась на первом месте соответствующего рейтинга. Сколько именно дополнительных доходов удалось получить нашей стране и как повлияет на этот расклад в будущем возможное вмешательство США? Подробности...
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Турция пытается заставить Россию сдать важного союзника в Сирии

Африн готовы защищать от турок 10–15 тысяч хорошо обстрелянных курдских боевиковФото: Goran Tomasevic/Reuters
Россия и Турция, похоже, ведут переговоры о крупной сделке по поводу одного из районов Сирии. Речь идет об Африне – городе, который в данный момент контролируют дружественные России курды, где находятся российские войска – и который очень хочет захватить Эрдоган. Есть версия, что Москва хочет отдать этот город Анкаре и получить кое-что взамен. Подробности...
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Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск СШАФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной. Подробности...
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Вторжение Эрдогана в Сирию грозит Турции огромными потерями

На деле успехи турецкой армии в Сирии оказывались гораздо хуже, нежели на словахФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкая авиация начала наносить удары в сирийском Африне по курдским формированиям. О начале военной операции «Оливковая ветвь» объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, который уверен в результате и готов наступать на другие сирийские города. Но говорить об успехе наступления преждевременно. Вооруженные американцами курды могут перехватить инициативу и перейти в контрнаступление. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
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Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
Обсуждение: 155 комментариев

Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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      Обсуждение: 9 комментариев

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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
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        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Курды просят защиты России от «фашистского турецкого режима»

          Вмешательство США в разборки между курдами и турками может подстегнуть новое террористическое движение   21 января 2018, 16:00
          Фото: Umit Bektas/Reuters
          Текст: Виктория Федотова

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          Название операции «Оливковая ветвь», инициированной Турцией в Сирии, звучит как издевательство. Библейский символ мира явно не имеет отношения к политике, ценой которой могут стать многие человеческие жизни. Но даже если обострение конфликта обойдется малой кровью, его последствия грозят быть крайне неприятными для России.

          В рамках операции турецких ВС «Оливковая ветвь», о начале которой заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ночь на 21 января турецкая авиация нанесла удар по позициям курдов в Сирии, поразив 108 из 113 целей. В частности, бомбежке подвергся сирийский аэропорт Минниг, расположенный на северо-западе страны. После этого не менее 72 самолетов турецких ВВС вернулись на базу.

          Что произошло?

          Турецкие военные начали операцию против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС), поскольку Анкара считает их частью террористической организации Рабочей партии Курдистана. В результате атаки на Африн погибли девять человек: помимо трех представителей СНС, это шесть мирных жителей, передает телеканал Sky News Arabia. Однако представители турецкого генштаба настаивают на том, что среди погибших мирных граждан нет, убиты были «только террористы». В свою очередь курды выпустили три ракеты с территории Сирии по приграничной турецкой провинции Килис, в результате чего пострадал один человек.

          Со своей стороны курды заявили, что «вторжение Турции преследует цель спасти остатки банд разгромленной террористической организации «Исламское государство*»: «Мы полны решимости сохранить суверенные границы Сирии и не допустим, чтобы какие-либо враждебные действия были направлены против Турции с сирийской территории. Утверждения о том, что мы начали нападения через границу, – лишь предлог для Турции, чтобы вывести свои вооруженные силы и экстремистские оппозиционные группы на сирийскую территорию».

          Курдские Отряды народной самообороны, контролирующие кантон Африн, при этом настаивают, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России. А представитель Северного Курдистана в Москве Роди Осман призвал российские власти остановить военную операцию Турции.

          «Турецкие ВВС начали бомбить провинцию Булбул... Одобрение такой операции против Африна – большая ошибка. России необходимо остановить и отменить тот зеленый свет на операцию, который дан Турции, и не быть на стороне такого режима. Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов», – цитирует его слова «РИА Новости».

          По оценке Reuters, «действия Турции могут ухудшить и без того сложные отношения двух членов НАТО – Турции и США, поскольку Штаты делают ставку на курдов в борьбе с ИГИЛ*». К тому же действия Анкары могут усложнить недавно восстановленные отношения с Россией. Так, члены верхней палаты парламента РФ заявили о том, что официально потребуют от Турции прекратить военные действия в Сирии.

          Турецкая сторона всегда возражала против участия курдов в коалиции стран, воюющих с джихадистами, однако от военного вмешательства ее удерживали позиция России и США. Решение Анкары о наступлении на позиции курдского ополчения в районе Африн и Манбидж могло спровоцировать недавнее заявление о том, что американцы помогают Сирийским демократическим силам (они входят в коалицию с курдскими отрядами «Силы народной самообороны») в создании новых пограничных сил безопасности.

          «Турецкое наступление без согласия на него России может оказаться для Турции непосильным делом и создать новый фронт в войне, которая уже привела к гибели более чем 340 тысяч человек. Однако если Москва даст свое согласие на такую интервенцию, это может сблизить Турцию и Россию и иметь последствия для отношений Турции с Западом», – пишет Би-би-си.

          Реакция России

          В Минобороны РФ сообщили, что российское командование в Сирии приняло меры, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих в Африне «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих». Известно, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

          «Представители Центра примирения, несмотря на турецкую операцию, продолжают непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Тель-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий», – подчеркнули в Минобороны.

          В ведомстве также отметили, что основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в Африне, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением.

          Россия считает, что «бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», – отмечается в заявлении.

          Позиция США

          США просят турок оставить курдов в покое и сосредоточиться на борьбе против ИГИЛ. «Мы призываем все стороны избегать эскалации», – заявил представитель Пентагона.

          В Госдепартаменте уточнили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры с министрами иностранных дел России и Турции, но никаких подробностей приведено не было.

          По словам командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Джозефа Вотела, Турция заранее оповестила США о готовящейся операции на северо-западе Сирии. «Военные источники не уделяют особо внимание данной зоне (Африну)», – добавил Вотел, заметив, что не осведомлен о планах Анкары.

          «Борьба с терроризмом окажется взращиванием террористов»

          Авторы Telegram-канала Directorate4, следящие за военными действиями в регионе, считают, что начало операции «Оливковая ветвь» несет негативные последствия для российской политики:

          «Уже давно судьба Сирии решается Россией, Турцией и Ираном. При этом мнение самих сирийских властей либо не спрашивается вовсе, либо полностью игнорируется. Так было с организацией зон деэскалации, когда эти три страны поделили Сирию на зоны своих интересов. Накануне Дамаск пытался договориться с курдами Африна. Жители Африна были согласны на признание сирийских органов власти, но отказались от ввода сирийской армии на территорию кантона. Но без САА, с которой Турция пока не решается вступать в прямые столкновения, защита кантона невозможна. Значит, защитить курдов от вторжения Турции могло бы Минобороны РФ. Но вместо этого оно договорилось с турецкими коллегами о сдаче кантона.

          Разрыв связи между российскими военными и курдами Африна показывает, что курды не могут положиться на Россию в решении важных проблем, а значит, в будущем никаких договоров с российской стороной у них быть не может. Это заставляет других участников сирийского конфликта искать защиты у Ирана и США. Именно из-за поддержки США Эрдоган вряд ли станет проводить военную операцию против СДС в Манбидже, хотя и любит об этом говорить. Дальнейшие действия в таком ключе неизбежно приведут к тому, что на Россию в Сирии ополчатся все. А борьба с терроризмом на дальних подступах окажется взращиванием террористов».

          Отметим, что конфликт между Турцией и курдами, частично населяющими илы (провинции) Турции, длится больше ста лет. Курды считаются крупнейшим из народов без собственной государственности. По итогам Первой мировой войны между участниками Антанты был согласован, но не выполнен Севрский мирный договор, по которому курдам должна была отойти часть Турции и возникнуть территория независимого Курдистана. Однако в 1923 году договор был аннулирован, после чего среди курдов в Турции начались активные сепаратистские настроения, было проведено несколько безуспешных попыток восстания.

          В 1984 году Рабочая партия Курдистана начала партизанскую войну в восточных и юго-восточных провинциях Турции, конфликт длится по сей день. Курды борются за объединение и независимость, пытаясь получить права на некоторые территории Сирии, Турции, Ирана и Ирака, чтобы создать собственное суверенное государство Курдистан. Во всех четырех государствах «курдский вопрос» остается чрезвычайно острым.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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