Курды заявили об ответственности России за удары Турции по Африну

Россия вместе с Турцией несет ответственность за удары, которые турецкие силы нанесли по сирийскому району Африн, заявило агентство Иракского Курдистана Rudaw.

Утверждается, что курдские ополченцы в своем заявлении указали на то, что удары ВВС Турции были нанесены «с одобрения России». Именно поэтому Москва, считают курды, тоже несет ответственность за гибель людей в Африне, передает «Интерфакс».

Накануне сообщалось, что жертвами авиаудара в Африне стали не менее 10 человек, в том числе один ребенок.

В воскресенье турецкие танки вошли в Африн. Генштаб Турции отчитался о первых результатах операции. О начале операции «Оливковая ветвь» против курдов было объявлено в субботу. Турция надеется создать в этом районе 30-километровую зону безопасности. При этом утверждается, что Россия не возражала против проведения операции.

Накануне ВВС Турции разбомбили аэродром Минниг в Африне, через который США поставляли оружие курдам.