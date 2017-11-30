«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар»

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», говорится в сообщении организаторов премии.

Также номинантами на премию в этой категории стали «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «Оскорбление» Зиада Дуэри из Ливана, «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди из Венгрии и «Квадрат» Рубена Эстлунда из Швеции, передает РИА «Новости».

В номинации за лучшую режиссерскую работу за «Оскар» поборются Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Пол Томас Андерсен («Призрачную нить»).

В категории «лучший фильм года» представлены девять картин: «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Темные времена», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Секретное досье» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В номинации «лучшая актриса» на «Оскар» претендуют Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд»), Мерил Стрип («Секретное досье») и Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Среди мужчин за награду поборются Гари Олдман («Темные времена»), Тимоти Чаламет («Зови меня своим именем»), Джеймс Франко («Горе-творец»), Дэниел Калуя («Прочь»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить») и Дэнзел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

В декабре стало известно, что фильм Звягинцева вошел в шорт-лист премии.

Вручение «Оскара» состоится 4 марта 2018 года (ранним утром 5 марта по московскому времени).

«Нелюбовь» также была номинирована на премию «Золотой глобус». Картина повествует о разводе молодой пары, настолько поглощенной своими проблемами, что забывает о 12-летнем сыне, сбежавшем из дома.