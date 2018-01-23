Умер отец южноафриканского джаза

Музыкант Хью Масекела, прозванный «отцом южноафриканского джаза», скончался во вторник в возрасте 78 лет.

Последние десять лет жизни Масекела вел борьбу с раком, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал eNCA.

Масекела был трубачом, кларнетистом, композитором и певцом. Прославился в качестве автора песен в поддержку борьбы с апартеидом – политикой расовой сегрегации, проводившейся в ЮАР с 1948 по 1994 год.

В период особенно жесткой политики апартеида и гонений на местных джазовых музыкантов Месекела покинул страну, после чего много выступал в Великобритании и США.



Через несколько лет он вернулся в ЮАР, где много сотрудничал с местными музыкантами и основал международную музыкальную школу в Ботстване, занимался благотворительностью.