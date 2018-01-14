Антонов и Хантсман обсудили отношения России и США

Посол России в США Анатолий Антонов обсудил с американским послом в Москве Джоном Хантсманом улучшение российско-американских отношений.

Антонов сообщил, что обсудил с Хантсманом, «как улучшить российско-американские отношения». «К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы», – сказал посол, передает РИА «Новости».

Он добавил, что во время встречи с Хантсманом были намечены «совместные шаги», что «очень важно».

«Он будет работать с госдепартаментом, Белым домом и он будет работать на Капитолии, что особенно важно. Мы здесь будем ждать, когда они примут решение о возобновлении российско-американских отношений», – добавил Антонов.

Дипломат назвал Хантсмана «умным, толковым профессионалом». «Я считаю, что встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений», – подчеркнул дипломат.

Встреча состоялась в четверг. В госдепе США сообщали, что Хантсман прибыл в Вашингтон для проведения регулярных консультаций.