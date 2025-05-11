Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Марочко сообщил о срыве прорыва ВСУ во время перемирия
Российским военнослужащим удалось удержать занятые позиции в Луганской народной республике за три дня перемирия, несмотря на неоднократные попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что российские бойцы, несмотря на провокации и попытки штурмов со стороны Вооруженных сил Украины, не допустили прорыва оборонительных линий, передает ТАСС. По его словам, на протяжении трех дней перемирия российские военнослужащие выполняли приказ Верховного главнокомандующего и не предпринимали активных наступательных действий. Однако, как подчеркнул эксперт, военные оперативно реагировали на любые провокации со стороны украинских подразделений. Марочко заявил: «По линии боевого соприкосновения прорыва оборонительной линии не допущено. Все наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых рубежах и позициях».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что армия России подошла к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.