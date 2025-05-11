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    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    11 мая 2025, 15:41 • Новости дня

    Марочко сообщил о срыве прорыва ВСУ во время перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским военнослужащим удалось удержать занятые позиции в Луганской народной республике за три дня перемирия, несмотря на неоднократные попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские бойцы, несмотря на провокации и попытки штурмов со стороны Вооруженных сил Украины, не допустили прорыва оборонительных линий, передает ТАСС. По его словам, на протяжении трех дней перемирия российские военнослужащие выполняли приказ Верховного главнокомандующего и не предпринимали активных наступательных действий. Однако, как подчеркнул эксперт, военные оперативно реагировали на любые провокации со стороны украинских подразделений. Марочко заявил: «По линии боевого соприкосновения прорыва оборонительной линии не допущено. Все наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых рубежах и позициях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что армия России подошла к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

    Коментарии (18)
    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (22)
    10 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине

    Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.

    Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.

    «Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.

    Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».

    Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.

    Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.

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    11 мая 2025, 09:56 • Новости дня
    Водолацкий заявил о переброске Киевом необученных солдат под Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки удержать Красноармейск привели к тому, что Киев направляет на это направление бойцов, не прошедших полноценное обучение, а некоторые из них свернули подготовку на Западе в полтора раза быстрее, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские военные перебрасывают к Красноармейску (Покровску) в Донецкой Народной Республике солдат, не прошедших полноценного обучения, чтобы попытаться как можно дольше удержать город, передает ТАСС.

    По словам Водолацкого, подразделения ВСУ оказываются в тяжелой ситуации из-за того, что российские силы постепенно окружают Красноармейск, перекрывая пути доставки вооружения и возможности ротации личного состава.

    Депутат уточнил, что к Красноармейску отправляют как необученных новобранцев, так и военных, прошедших сокращенную программу подготовки на Западе, которая теперь занимает полтора месяца вместо обычных трех. Водолацкий подчеркнул, что доставка личного состава осуществляется поездами через Польшу, и добавил, что увеличение количества направляемых солдат приведет к большим потерям среди украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Командование ВСУ перебросило четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перекинули наемников и батальон «Скала».

    Коментарии (2)
    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

    Коментарии (9)
    11 мая 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не раз выступала с инициативами по прекращению огня, но Киев их саботировал, как произошло и с объявленным на День Победы перемирием, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», – рассказал Путин.

    При этом он подчеркнул, что такое решение возможно только «после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим», передает РИА «Новости».

    Со стороны вооруженных сил Украины за «эти три дня объявленного нами прекращения огня» было предпринято «пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу» России «в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью». Кроме того, на других направлениях российские войска отразили еще 36 атак, сообщил Путин.

    Российские военные специалисты, по его словам, полагают, что украинские атаки «не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям». «Противник понес очень большие потери», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин указал, что после объявления Россией 5 мая предложения о прекращении огня «киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», задействовав 524 БПЛА и ряд ракет западного производства.

    «Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня», – заявил президент.

    «Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», – отметил президент.

    Кроме того, Путин указал, что Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, объявленный в соответствии с договоренностями с США. Украина также почти 5 тыс. раз нарушала пасхальное перемирие, отметил он.

    Напомним, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

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    10 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Зеленский опубликовал совместное заявление с союзниками о прекращении огня

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток, подчеркнув необходимость эффективного международного мониторинга.

    Совместное заявление глав Франции, Германии, Польши, Британии и Украины по итогам встречи в Киеве было опубликовано Владимиром Зеленским в Telegram-канале.

    В нем указано, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное прекращение огня на Украине сроком не менее 30 суток. Перемирие должно быть всеобъемлющим – в воздухе, на море и на суше и сопровождаться эффективным мониторингом в координации с США.

    Лидеры подчеркнули, что призыв к такому прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживают Европа и США. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня. Новые меры будут нацелены на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

    Страны договорились о принятии 17-го пакета санкций Евросоюза и их координации с аналогичными мерами, введенными Британией, Норвегией и Соединенными Штатами. Также участники встречи заявили о намерении продолжить работу по использованию замороженных российских активов, обсудив этот вопрос на предстоящем саммите G7.

    МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Россия заявила, что рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако давить на Москву бесполезно.

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    11 мая 2025, 00:21 • Новости дня
    Завершился срок объявленного Россией перемирия ко Дню Победы
    Завершился срок объявленного Россией перемирия ко Дню Победы
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Указанный при объявлении срок режима прекращения огня завершился в 0.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил о введении трехдневного перемирия с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Днем 10 мая Минобороны России сообщало о зафиксированных 9318 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ.

    Коментарии (2)
    11 мая 2025, 04:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об уровне возможных переговоров с Украиной в Стамбуле

    Песков заявил о намерении Москвы провести переговоры с Киевом «на соответствующем» уровне

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, на каком уровне состоятся возможные переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.

    «На соответствующем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что лишь «серьезные переговоры» позволят установить «устойчивый мир». При этом Песков отметил, что готовность к таким переговорам демонстрирует Вашингтон, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что украинской стороне надо просто приехать в Стамбул и начать переговоры. «Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков. Москва сообщит позднее, кто возглавит переговорную группу.

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    11 мая 2025, 03:35 • Новости дня
    Путин подчеркнул высокие потери ВСУ при нарушении перемирия

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска в ходе атак, нарушающих перемирие на День Победы, понесли очень большие потери, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что российские войска отразили попытки вооруженных сил Украины прорваться на территорию России «в районе Курской области и Белгородской области», передает РИА «Новости».

    Российские военные специалисты полагают, что военного значения у этих действий ВСУ не было, атаки проводились исключительно в политических целях. «Противник понес очень большие потери», – заявил президент России.

    Напомним, днем 10 мая Минобороны России сообщало о зафиксированных 9318 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Срок объявленного Россией перемирия завершился.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 02:35 • Новости дня
    Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области
    Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейские военные, которые помогали освобождать Курскую область, проявили мужество и героизм, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что северокорейские военные «добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима», передает ТАСС.

    «Подчеркну, проявили мужество и героизм, действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку», – сказал он.

    Путин рассказал, что с радостью лично выразил благодарность военачальникам Корейской народной армии. Также он был рад «передать самые теплые слова» солдатам и командирам северокорейского спецназа, который воевал в Курской области.

    Напомним, командиры подразделений КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве. Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы.

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    11 мая 2025, 06:41 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили понтонную переправу ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу ВСУ, игнорируя перемирие, пытались прорваться на Теткинском и Глушковском направлениях, группировка российских войск «Север» зеркально ответила на провокации украинских войск.

    На направлении Искрисковщина – Теткино украинские силы пешком и на мобильной технике пытались «просочиться» через границу, но были частично уничтожены и «сбежали вглубь украинской территории», сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении поселка Новый Путь росийские войска уничтожили инженерную технику и понтонную переправу ВСУ, что вынудило украинскую сторону прекратить попытки прорваться на бронированной технике. Однако ВСУ хотели «просочиться в пешем порядке», в результате понесли существенные потери и бежали.

    В районе Теткино ВСУ хотели воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, но также не добились успеха и были отброшены.

    «Северяне» продолжают разведывательно-поисковые действия вдоль государственной границы», – говорится в сообщении. При этом ВСУ, судя по всему, намерены продолжить попытки наступления и «держат в готовности инженерно-саперные и штурмовые подразделения в тыловых районах Сумской области».

    «Северяне» готовы к отражению провокаций противника, а после окончания перемирия нанесут огневое поражение по резервам оккупантов в глубине украинской территории. За прошедшие сутки потери противника составили свыше 40 человек», – сказано в сообщении.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил завершение перемирия, которое Москва объявила на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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    11 мая 2025, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Украине надо начать переговоры, это достаточно просто

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

    Ушаков подчеркнул, что российская сторона, предложив начать переговоры в четверг, готова будет вести их «с самого утра». Москва ждет реакцию Украины на предложение, передает РИА «Новости».

    Позднее Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу. Ушаков отметил, что переговоры возобновятся с учетом реальной ситуации.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.

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    11 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Песков подтвердил завершение перемирия с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Перемирие, которое Россия объявила на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, завершено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос Песков ответил: «Конечно», – передает РИА «Новости».

    По его словам, реального прекращения огня со стороны Киева не было.

    Напомним, срок режима прекращения огня завершился в 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина

    Успех ключевой для окончания войны Берлинской операции был бы невозможен без эффективной работы в том числе и войсковой разведки. Саперы и артиллеристы, летчики и агентура в тылу врага и даже лично маршалы, командующие объединениями войск – каждый из этих десятков тысяч людей стал в этот момент глазами и ушами Красной армии. Как всё это происходило? Подробности

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    Почему Иран разозлился из-за подарка Вашингтона арабам

    Соединенные Штаты собираются сделать большой географический подарок своим арабским союзникам – переименовать Персидский залив. Иран уже крайне раздражен этой идеей, и последствия переименования выйдут далеко за пределы споров о географических названиях. Зачем это нужно Вашингтону и почему именно сейчас? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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