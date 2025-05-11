Эрдоган провел телефонные переговоры после инициативы Путина о Стамбуле

Tекст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет «телефонную дипломатию» с западными лидерами, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития, передает РИА «Новости». Эти контакты связаны с предложением российского президента Владимира Путина о начале переговоров по урегулированию ситуации на Украине 15 мая в Стамбуле.

В партии подчеркнули, что сейчас Эрдоган активно обсуждает инициативу Путина с лидерами западных стран. «Мы сейчас с вами видим, что господин президент (Эрдоган) после инициативы господина Владимира Путина ведет «телефонную дипломатию», в том числе с западными лидерами. Процесс идет, надо дождаться конкретики», – заявили представители партии.

Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

До этого Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.