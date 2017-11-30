Послы России и США встретились в резиденции Антонова в Вашингтоне

В Вашингтоне состоялась встреча российского посла в США Анатолия Антонова с послом США в России Джоном Хантсманом.

«Два посла встретились», – говорится в сообщении посольства России в Twitter.

В микроблоге опубликовано совместное фото послов – по нему можно предположить, что встреча прошла в резиденции российского посла.

Посольство уточнило, что это первая встреча Антонова и Хантсмана, передает РИА «Новости».