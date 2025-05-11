Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский военнослужащий Станислав Кучерявый рассказал в видео, предоставленном Минобороны РФ, что психически больную женщину из рядов ВСУ командование отправило на штурм, передает ТАСС. Он подчеркнул, что кадровые ТЦК ВСУ собирают людей с умственными отклонениями и тех, кто не понимает происходящего. По словам пленного, в лагере таких бойцов били и подвергали издевательствам.

«У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», – заявил Кучерявый.

Военнопленный добавил, что перед отправкой на штурм командиры запугивали бойцов, чтобы те не сдавались. Когда во время очередного штурма погиб командир их группы, Кучерявый принял решение сдаться. Он отметил, что российские военные оказали ему первую помощь и накормили.

Юрий Татаренко, другой украинский пленный, сообщил, что их группу отправили занимать позиции, несмотря на ранения. По его словам, командир заявил, что «им все равно конец» и приказал продолжать оборону, несмотря на просьбы об эвакуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах ВСУ в этом регионе. Он назвал 9 Мая общим праздником для народов России и Украины. Пленный также сообщил, что украинские подразделения попадали под огонь со стороны своих же войск.