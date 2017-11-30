Депутат: Грудинин начинает свою федеральную политическую карьеру с обмана

Он не первый раз участвует в выборах и всегда почему-то преподносится как «народный кандидат». У Грудинина может быть более чем достаточно других подобных секретов, считает подмосковный депутат Валерий Венцаль, комментируя информацию о том, что кандидат в президенты Павел Грудинин скрывал свои зарубежные вклады.

«Когда он баллотировался в 2016 году и подавал документы на регистрацию – этой информации не было. И то, что у него были скрытые зарубежные счета, являлось грубым нарушением российского законодательства. Соответственно Грудинин уже тогда ввел в заблуждение своих избирателей. И сейчас Грудинин начинает свою федеральную политическую карьеру с обмана, что указывает на нечистоплотность данного политика», – считает председатель Совета депутатов Ленинского района Валерий Венцаль.

Напомним, что именно в Ленинском районе Подмосковья Грудинин работает, и там же он не раз баллотировался. В сентябре 2016 года он баллотировался в этом округе в Госдуму и Московскую областную думу, но и тогда не сообщал о своих зарубежных счетах.

Венцаль считает, что у Грудинина может быть «более чем достаточно других подобных секретов». «Он не первый раз участвует в выборах и всегда почему-то преподносится как «народный кандидат». Но оказалось, что у него миллионы, а, возможно, и миллиарды на заграничных счетах», – полагает депутат.

Ранее профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в интервью газете ВЗГЛЯД также не исключал, что у Грудинина осталась «масса всевозможных активов и каких-то вещей, где он является бенефициаром».

(фото: ЦИК РФ)

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Грудинин закрыл свои зарубежные счета. Член ЦИК России Борис Эбзеев в ходе заседания, на котором было принято решение о регистрации Грудинина, озвучил информацию об изменениях в сведениях о кандидате, которые касаются иностранных финансовых инструментов.

В частности, у Грудинина оказалось пять счетов в австрийском банке. На одном из них находилось 16 млн рублей. В том же банке находились оформленные на Грудинина ценные бумаги. Наряду с этой информацией был представлен документ, о том, что в настоящее время у Грудинина нет счетов в иностранных банках. Таким образом, при подаче первоначального пакета документов Грудинин эту информацию скрыл, обнародовав только на заседании ЦИК в пятницу.

Примечательно, что об одном из своих зарубежных счетов не знал - по его версии - и сам Грудинин. «Есть определенные банковские системы, а там есть транзитные счета, о которых я даже не знал. И когда банк нам сообщил о всех закрытиях счетов, вдруг выяснилось, что есть еще один транзитный счет, о котором я никогда и не слыхивал», – рассказал Грудинин радиостанции «Бизнес ФМ».

Напомним, что на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых действующий президент Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.

Обозреватели полагают, что поездка Грудинина на Новый год за границу, о которой он сам сообщил, была связана как раз с закрытием счетов. Как сообщал RT , в конце декабря, рассказывая о планах на Новый год, Грудинин сообщил: «Буду в кругу друзей кататься на лыжах. Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия». Он отметил, что тур покупали еще четыре месяца назад, когда не было мыслей о выдвижении на пост президента.

Отметим, что в размещенных на сайте ЦИКа данных о доходах кандидата от КПРФ зарубежные счета в итоге не упоминаются. Там говорится лишь следующее:

«ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина», премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов) – 157 413 983,26 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

5 счетов – 5 920 868,62 руб.

Акции и иные ценные бумаги:

закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина» – 1 993 233 акции.

Иное участие в коммерческих организациях:

общество с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент» – доля в праве 4 %».

Там же указаны и данные его супруги, в которых также не упоминается никаких счетов за границей:

«ГРУДИНИНА ИРИНА ИГОРЕВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет,

предшествующих году назначения выборов:

зарплата, общество с ограниченной ответственностью «ТАИР»,

пенсия, продажа имущества, проценты (доход от вкладов) – 2 622 806,99 руб.

Недвижимое имущество:

квартиры: 2 квартиры – 58,7 кв.м., город Москва, 102,1 кв.м., Московская область.

Транспортные средства:

2 автомобиля легковых – LEXUS RX350, 2016 г.в., LEXUS RX450H, 2012 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

11 счетов – 2 075 934,26 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:

общество с ограниченной ответственностью «ТАИР» – доля в праве 50 %».