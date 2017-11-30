Грудинину предрекли сложности в связи с утаиванием информации о зарубежных счетах

Возможно, другие зарубежные счета Грудинин так и не закрыл и они еще всплывут, и вызовут судебные разбирательства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал информацию о том, что кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин ранее скрывал свои вклады за границей.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не исключает, что у кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина может быть «масса всевозможных активов и каких-то вещей, где он является бенефициаром».

«Все это будет, безусловно, всплывать в течение избирательной кампании, как и подробности того, как он стал одним из крупнейших акционеров на самой дорогой подмосковной земле. Когда-то там действительно был преуспевающий советский совхоз. Но как получилось, что 500 человек из этого совхоза не являются его акционерами, а осталось только 40, - в основном члены семьи Грудинина? Земли этого совхоза стоят миллиарды долларов. Сейчас они по сути принадлежат узкой группе лиц. А куда делись все остальные люди? Как у них забрали акции, - выкупили или какими-то махинациями выманили? То есть там масса вопросов. И поскольку человек пошел в президенты, они будут задаваться. Когда человек претендует на такую должность, он должен понимать, что все его прошлое будет рассмотрено под лупой», - сказал Матвейчев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Грудинин закрыл свои зарубежные счета. Член ЦИК России Борис Эбзеев в ходе заседания, на котором было принято решение о регистрации Грудинина, озвучил информацию об изменениях в сведениях о кандидате, которые касаются иностранных финансовых инструментов.

В частности, у Грудинина оказалось пять счетов в австрийском банке. На одном из них находилось 16 млн рублей. В том же банке находились оформленные на Грудинина ценные бумаги. Наряду с этой информацией был представлен документ, о том, что в настоящее время у Грудинина нет счетов в иностранных банках. Таким образом, при подаче первоначального пакета документов Грудинин эту информацию скрыл, обнародовав только на заседании ЦИК в пятницу.

Примечательно, что об одном из своих зарубежных счетов не знал - по его версии - и сам Грудинин. «Есть определенные банковские системы, а там есть транзитные счета, о которых я даже не знал. И когда банк нам сообщил о всех закрытиях счетов, вдруг выяснилось, что есть еще один транзитный счет, о котором я никогда и не слыхивал», – рассказал Грудинин радиостанции «Бизнес ФМ».

Кроме того, областные депутаты напомнили о том, что когда Грудинин в сентябре 2016 года баллотировался в Госдуму и Московскую областную думу, то также не сообщал о своих зарубежных счетах.

Напомним, что на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых действующий президент Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.

Обозреватели полагают, что поездка Грудинина на Новый год за границу, о которой он сам сообщил, была связана как раз с закрытием счетов. Как сообщал RT, в конце декабря, рассказывая о планах на Новый год, Грудинин сообщил: «Буду в кругу друзей кататься на лыжах. Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия». Он отметил, что тур покупали еще четыре месяца назад, когда не было мыслей о выдвижении на пост президента.

Матвейчев предположил, что закрыть зарубежные счета Грудинину посоветовали адвокаты, так как в противном случае их могли бы найти - и тогда политика снимут с предвыборной гонки.

«Несмотря на то, что ему нужно встречаться с избирателями, и несмотря на огромные репутационные риски, так как он коммунист, Грудин слетал в Германию и срочно закрыл счета. Но вопрос очень большой: закрыл ли он счета или просто обнулил? Здесь большая разница. Обнулить счет, перегнать с него деньги, например, обратно в Россию или отправить друзьям – это одна история. А закрыть счет - это не так быстро. Возможно, какие-то счета в зарубежных банках Грудинин так и не закрыл и они еще всплывут и будут причиной судебных разбирательств», - предполагает Матвейчев.

Что касается информации о скрытых счетах во время участия в 2016 году в выборах в Госдуму, то Матвейчев не исключает, что именной по той причине, что тогда эти счета не нашли, Грудинин смог потом спокойно избраться местным депутатом. «Это позволило ему так нагло вести себя и заявлять, что счетов никаких нет», - сказал эксперт, не исключив начала судебного разбирательства по поводу законности избрания Грудинина депутатом.

Отметим, что в размещенных на сайте ЦИКа данных о доходах кандидата от КПРФ зарубежные счета в итоге не упоминаются. Там говорится лишь следующее:

«ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:

зарплата, закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина», премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты (доход от вкладов) – 157 413 983,26 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

5 счетов – 5 920 868,62 руб.

Акции и иные ценные бумаги:

закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина» – 1 993 233 акции.

Иное участие в коммерческих организациях:

общество с ограниченной ответственностью «ТТ Девелопмент» – доля в праве 4 %».

Там же указаны и данные его супруги, в которых также не упоминается никаких счетов за границей:

«ГРУДИНИНА ИРИНА ИГОРЕВНА (супруга)

Источники и общая сумма доходов за шесть лет,

предшествующих году назначения выборов:

зарплата, общество с ограниченной ответственностью «ТАИР»,

пенсия, продажа имущества, проценты (доход от вкладов) – 2 622 806,99 руб.

Недвижимое имущество:

квартиры: 2 квартиры – 58,7 кв.м., город Москва, 102,1 кв.м., Московская область.

Транспортные средства:

2 автомобиля легковых – LEXUS RX350, 2016 г.в., LEXUS RX450H, 2012 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

11 счетов – 2 075 934,26 руб.

Иное участие в коммерческих организациях:

общество с ограниченной ответственностью «ТАИР» – доля в праве 50 %».