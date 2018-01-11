США потребовали от Ирана освободить участников протестов

Белый дом заявил, что Иран должен освободить политических заключенных, к числу которых Вашингтон отнес и участников недавних акций протеста.

Администрация США заявила, что «глубоко обеспокоена» сообщениями о том, что иранские власти «заключили под стражу тысячи граждан», которые участвовали в «мирных акциях протеста», передает ТАСС.

Также Белый дом обращает внимание на сообщения о пытках и убийствах «некоторых из этих демонстрантов в период тюремного заключения». Это «вызывает еще большее беспокойство» США.

Вашингтон призвал «немедленно освободить всех политзаключенных в Иране».