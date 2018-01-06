Тегеран: Акции протеста в Иране были спланированы в Иракском Курдистане

Антиправительственные акции протеста, прошедшие в ряде городов Ирана, были спланированы на встречах представителей ЦРУ США и Саудовской Аравии в Эрбиле (Иракский Курдистан), заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи.

По его словам, заговорщики планировали начать операцию в Иране, используя интернет и соцсети для дестабилизации обстановки.

«Они рассчитывали, что план приведет к тому, что власти утратят контроль над рядом городов. Следующим шагом стал бы контрабандный ввоз оружия в страну и убийство большого числа граждан», – заявил Резаи.

По его словам, в случае успеха «США бы потребовали от Совета по правам человека ООН принять резолюцию против Ирана, что открыло бы возможность для новых санкций» против Тегерана, передает ТАСС.

Акции протеста, вызванные недовольством ростом цен, начались в Иране 28 декабря. В ряде городов митинги переросли в столкновения, жертвами которых стали порядка 20 человек. 3 января власти Ирана объявили об окончании смуты в республике и поражении мятежников.

При этом США инициировали обсуждение ситуации в Иране в СБ ООН, но подверглиськритике со стороны России и Китая, Франция также высказалась против того, чтобы рассматривать данный вопрос в СБ ООН.

В то же время глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон поддерживает желание жителей Ирана сменить власть в стране.