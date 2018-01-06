Госдеп заявил о поддержке стремления иранцев сменить власть

Вашингтон поддерживает желание жителей Ирана сменить власть в стране, заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

Он заявил, что США будут с жителями Ирана «в стремлении добиться мирной транзакции власти», передает «Интерфакс».

Тиллерсон сказал, что США должны поддержать право иранского народа выразить недовольство властями страны.

«Мы поддерживаем мирную смену власти», – заявил госсекретарь, добавив, что США «не поддерживают насильственный переход власти», передает CNN.

Напомним, США инициировали обсуждение ситуации в Иране в СБ ООН, но подверглись критике со стороны России и Китая, Франция также высказалась против того, чтобы рассматривать данный вопрос в СБ ООН.