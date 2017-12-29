Путин увеличил лимит выплат по ОСАГО при европротоколе до 100 тыс. рублей

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому лимит выплат по ОСАГО при оформлении европротокола увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, после вступления в силу закона самостоятельное оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД (европротокол) будет возможно даже при разногласиях участников ДТП о том, кто является виновником, передает ТАСС.

Прежде участникам ДТП приходилось вызывать сотрудников ГИБДД, теперь же водителям нужно будет зафиксировать факт аварии и передать координаты машин в систему ОСАГО.

Лимит для европротокола для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в этом случае установлен в 400 тыс. рублей. Однако выплаты свыше 100 тыс. рублей предусматривают отсутствие разногласий.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2018 года, а норма, касающаяся разногласий – 1 октября 2019 года.

Сейчас оформление европротокола предусматривает ряд ограничений: не более двух участников ДТП, отсутствие разногласий относительно того, кто виноват в аварии, отсутствие пострадавших и вреда какому-либо другому имуществу, кроме машин.