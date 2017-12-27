Туркам для развода разрешили назвать жену одним словом

Управление по делам религии (диянет) Турции издало фетву, в которой уточняются новые правила развода супругов.

«Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым», – говорится в фетве, опубликованной на сайте диянета и содержание которой передает РИА «Новости».

Отмечается, что если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком.

Ранее в Турции разрешили разводиться по телефону, факсу или электронной почте, если муж трижды произнесет или напишет слово talak («развод» по-арабски»). При этом жене предписано убедиться в том, что сообщение отправлено ее супругом.