Юристы сочли законным отказ зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

Решение ЦИК об отказе зарегистрировать оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России соответствует закону, считает адвокат Владимир Александров.

«Центральная избирательная комиссия России поступила в строгом соответствии с законом, отказав блогеру Навальному в регистрации кандидатом на пост президента России», – цитирует Александрова РАПСИ.

По словам адвоката, «закон дает четкое указание на то, что лицо, отбывающее наказание за тяжкое уголовное преступление, не может быть зарегистрировано в статусе кандидата на высший должностной пост Российской Федерации».

«Если кому-то не нравится, что Навальный по закону не может претендовать на роль президента страны, такие люди могут предъявить претензии только ему самому или его юридическим представителям. Не стоило совершать преступлений, не стоило получать судимость. На сегодня все действия ЦИК России в отношении Навального абсолютно законны», – считает Александров.

По словам адвоката Алексея Мельникова, отказ ЦИК зарегистрировать Навального кандидатом в президента России является капиталом оппозиционера, формирующего себе имидж человека, преследуемого властями.

«Так как сегодня некоторые СМИ очень радостно сообщали, что ЦИК принял документы Навального, то сначала хочется сказать, что в данном случае подача документов в ЦИК аналогична подаче документов в суд: принимается все и у всех, а вот после проводится проверка на соответствие документов требованиям закона, и уже непосредственно регистрацию проходят не все.

Произошло все в соответствии с действующим законом, и как уже было озвучено председателем ЦИК: Навальному обязательно должны были отказать в регистрации в качестве кандидата. Достаточно просто попробовать представить ситуацию, при которой лицо будет избрано президентом, но являться при этом условно осужденным, со всеми налагаемым на него ограничениями, и вероятностью даже того, что условный срок может быть в любой момент превращен в реальное отбывание наказание. Это ведь невозможно просто», – сказал Мельников

По его словам, только если Навальный вновь обжалует приговор, и суд признает его невиновным, он сможет претендовать на участие в выборах.

«Пока же Навальный просто создает ореол личности, которую власти якобы ограничивают в правах и преследуют. Что-то ему все время не дают, куда-то не допускают. А претендент на высший пост мог бы и свою состоятельность доказать, поруководив хотя бы ЖЭКом, например», – сказал Мельников.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский полагает, что у Алексея Навального нет возможности в рамках закона участвовать в выборах.

«Решение ЦИК было вполне ожидаемым, и оно полностью соответствует действующему законодательству. Законы об основных гарантиях избирательных прав и выборах президента запрещают баллотироваться в президенты людям, которые имеют судимость за тяжкое преступление. Навальный был осужден по части 4 статьи 160 УК России, которая относится к категории тяжких. Даже после погашения судимости избираться можно только спустя 10 лет. Поэтому в рамках законодательства у Навального нет никакой возможности участвовать в выборах», – сказал Старинский.

Зампредседателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин полагает, что решение ЦИК по Навальному принято в рамках действующего законодательства и никаких претензий к ЦИК быть не может.

«Однозначно ЦИК поступил в рамках действующего законодательства: комиссия приняла документы на рассмотрение и приняла решение об отсутствии у Навального пассивного избирательного права из-за наличия непогашенной судимости. Это решение соответствует действующему законодательству: осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления при непогашенной судимости баллотироваться нельзя. И Навальный, и его юристы об этом знали, не знаю из каких побуждений они вообще подавали документы, наверное, хотели себе рейтинги накрутить, пусть и негативные. Теперь наверняка пойдут крики, что он жертва системы, на самом деле совершенно в рамках закона принято решение. Никаких претензий к ЦИК по этому вопросу быть не должно», – заявил Паньшин.

Юрист напомнил, что у Алексея Навального есть право на обжалование решения ЦИК.

«Наверное он подаст жалобу, опять же для раскрутки рейтингов, но в этом вопросе выработана четкая судебная практика и позиция Конституционного суда есть по этому вопросу: человек с непогашенной судимостью принимать участие в выборах не может», – добавил Паньшин.

Как считает адвокат Александр Карабанов, «закон четко предусматривает порядок регистрации граждан в качестве кандидатов для участия в выборах, а Навальный не проходит по этому цензу – все просто и все по букве закона, тут нечего придумывать в принципе».

«Если смотреть на разные соцопросы, у него не было бы никаких шансов. А его слова о политическом преследовании – популизм. Не надо спекулировать политическими лозунгами и прикрывать невозможность собрать хоть какой-то минимум голосов, позволяющий хоть как-то участвовать в управлении страной», – сказал Карабанов.

Напомним, в понедельник ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости.

Навальный подал документы в ЦИК накануне после выдвижения его инициативной группой. ЦИК документы принял, однако, как поясняли в комиссии, факт доставки документов желающими баллотироваться не означает их автоматического превращения в кандидатов.