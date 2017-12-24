Подача документов в ЦИК еще не делает желающих идти в президенты кандидатами

Факт доставки в ЦИК России документов желающими баллотироваться, включая предпринимателя Сергея Полонского, блогера Алексея Навального и журналиста Олега Лурье, не означает их автоматического превращения в кандидатов, пояснил член ЦИК Евгений Шевченко.

Представление в Центризбирком документов желающими баллотироваться в президенты России, включая предпринимателя Сергея Полонского, блогера Алексея Навального и журналиста Олега Лурье, не означает их автоматического превращения в кандидатов на выборах. Об этом заявил в воскресенье секретарь рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК Евгений Шевченко.

«Факт доставки в ЦИК России документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам президента России не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах», - сказал Шевченко, комментируя процедуру приема документов в Центризбиркоме.

«Центральная избирательная комиссия РФ принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Однако просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов», - пояснил секретарь рабочей группы.

Он отметил, что все документы, поступившие от любого гражданина на рассмотрение в Центризбирком, «проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений, которая в том числе включает в себя запросы в государственные органы о достоверности предоставленной информации», сообщает ТАСС.

Шевченко напомнил, что основаниями для отказа в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвиженцев, могут быть отсутствие документов, предусмотренных законом, нарушение процедуры выдвижения, несоответствие заявителя требованиям закона, предъявляемым к кандидату. Отсутствие пассивного избирательного права может быть связано с отсутствием российского гражданства, возрастом менее 35 лет, а также наличием непогашенной судимости по особо тяжким статьям Уголовного кодекса.

«Только после всестороннего рассмотрения представленных документов и их проверки ЦИК России сможет принять решение, официально зарегистрировать кандидата на выборах либо отказать. Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение», - заключил Шевченко.