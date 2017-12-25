Навального не допустили на выборы из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению

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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Характер украинской национальной власти за сто лет почти не изменился

Советский Харьков на первомайской демонстрацииФото: РИА Новости
Ровно сто лет назад Украина была провозглашена советской. Эту дату очень не любит официальный Киев, ведь она ставит под сомнение провозглашение независимости от 22 января 1918 года. И получается, что речь идет не столько о «незалежности», к которой так долго стремился угнетаемый русским царизмом народ, сколько о двоевластии, а то и вовсе – о коммунистическом выборе украинцев. Подробности...
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Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности

Работы Зализняка утверждают и постулируют древность и величие русской культуры и делают это без всякого шовинизма Фото: кадр из видео
Уходящий 2017 год был богат на смерти известных людей, и каждая утрата по-своему невосполнима. 24 декабря мы лишились человека, научный вклад которого в современные представления о русском языке, русской истории и русской культуре переоценить невозможно. Других таких, как Андрей Анатольевич Зализняк, просто не было, нет и не будет.  Подробности...
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В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»

Планировалось, что по всей Латвии наберут порядка 100 «стукачей», но пока их всего 35Фото: Семенов Владимир/ТАСС
Латвийские власти столкнулись с неожиданной для них проблемой. Они хотели привлечь в Центр государственного языка «стукачей», которые бы доносили на лиц, «незаконно употребляющих русский язык», но желающих оказалось втрое меньше, чем нужно. Но почему «патриотические латыши» столь неохотно идут в доносчики? Подробности...
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Юбилей авторитета отметили побоищем

Введенный полицией план «Перехват» принес первые плоды Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Полиция задержала нескольких вероятных участников перестрелки у ресторана Crystal Ballroom на территории комплекса «Москва-Сити». В результате произошедшей на парковке ссоры гостей вечеринки с охранниками пострадали шесть человек: сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько чоповцев. Поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик. Подробности...
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Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО, бывший член КПРФ
Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи. Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили. Подробности...
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Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву. И вот «Джэвлины». Подробности...
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С Новым годом! Он уже наступил

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Если вы решили, что это рекламный трюк, зазывающий вас кликнуть на страничку, вы отчасти ошиблись. Конечно, надо кликнуть! Но Новый год действительно наступил и происходит в это самое время. Подробности...
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          Навального не допустили на выборы из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению

          25 декабря 2017, 17:32

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Центризбирком России отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости, сообщили в ЦИК.

          Член ЦИК России Борис Эбзеев подчеркнул, что «рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом», передает РИА «Новости».

          По его словам, гражданин не может быть избран президентом, если он был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеет неснятую и непогашенную судимость.

          В итоге Центризбирком принял решение «отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей».

          Эбзеев пояснил,что преступление, инкриминированное Навальному, относится к числу тяжких. Это лишает его права баллотироваться в президенты страны, передает «Интерфакс».

          На заседании ЦИК отметили, что собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального прошло в рамках закона, но баллотироваться он не может из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению.

          Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный оболванивает молодежь и собирает деньги незаконным образом, передает ТАСС.

          Об этом она сказала Навальному на заседании ЦИК.

          «Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», - заявила она.

          Навальный подал документы в ЦИК накануне после выдвижения его инициативной группой. ЦИК документы принял, однако, как поясняли в комиссии, факт доставки документов желающими баллотироваться не означает их автоматического превращения в кандидатов.

          Ранее неоднократно утверждалось, что блогер не имеет права баллотироваться в президенты из-за судимости.


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