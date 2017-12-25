Навального не допустили на выборы из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению

Центризбирком России отказал блогеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости, сообщили в ЦИК.

Член ЦИК России Борис Эбзеев подчеркнул, что «рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом», передает РИА «Новости».

По его словам, гражданин не может быть избран президентом, если он был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеет неснятую и непогашенную судимость.

В итоге Центризбирком принял решение «отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей».

Эбзеев пояснил,что преступление, инкриминированное Навальному, относится к числу тяжких. Это лишает его права баллотироваться в президенты страны, передает «Интерфакс».

На заседании ЦИК отметили, что собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Навального прошло в рамках закона, но баллотироваться он не может из-за неснятой судимости по тяжкому преступлению.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный оболванивает молодежь и собирает деньги незаконным образом, передает ТАСС.

Об этом она сказала Навальному на заседании ЦИК.

«Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», - заявила она.

Навальный подал документы в ЦИК накануне после выдвижения его инициативной группой. ЦИК документы принял, однако, как поясняли в комиссии, факт доставки документов желающими баллотироваться не означает их автоматического превращения в кандидатов.

Ранее неоднократно утверждалось, что блогер не имеет права баллотироваться в президенты из-за судимости.