Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Умер легендарный каскадер и тренер по карате Тадеуш Касьянов
Скончался основоположник советского карате и заслуженный тренер РФ Касьянов
Знаменитый постановщик трюков и мастер боевых искусств Тадеуш Касьянов ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов умер на 88-м году жизни. Причины смерти легендарного спортсмена и наставника пока неизвестны, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию карате России.
«4 сентября скончался Тадеуш Касьянов – человек-легенда, один из основоположников карате в СССР, мастер, который ставил сцены в культовом фильме «Пираты XX века», наставник целых поколений мастеров нашего спорта», – говорится в официальном заявлении.
За свою карьеру наставник подготовил более 40 мастеров спорта, многие из которых становились чемпионами. Он также занимал пост президента Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного карате. В 1979 году спортсмен исполнил роль боцмана в популярной картине «Пираты XX века», выступив там же постановщиком трюков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 91-м году жизни скончался заслуженный тренер России по велоспорту Евгений Барымов.
Ранее умер легендарный теннисный наставник Владимир Камельзон. До этого из жизни ушел бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.