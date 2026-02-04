Умер бывший тренер сборной СССР по теннису Камельзон

В возрасте 87 лет умер заслуженный тренер СССР по теннису Владимир Камельзон

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заслуженный тренер СССР и России по теннису Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни, сообщает Федерация тенниса России. В официальном сообщении говорится: «Ушел из жизни Владимир Наумович Камельзон – выдающийся тренер и организатор, человек, чье имя на десятилетия вписано в историю нашего вида спорта. Соболезнуем родным и близким».

Камельзон посвятил теннису всю свою жизнь. Он был мастером спорта СССР, судьей всесоюзной категории, заслуженным тренером Украинской ССР и России. В разные годы он входил в тренерский штаб сборных СССР, России, Украины и Узбекистана, а также руководил теннисной школой «Белокаменная» и занимал пост председателя Тренерского совета Федерации тенниса России с 2002 по 2009 год.

Под руководством Камельзона тренировались известные игроки, такие как Марина Крошина, Елена Елисеенко, Александр Коляскин, Дарья Гаврилова, Татьяна Панова. Он активно участвовал в создании теннисных центров в Донецке, Киеве, Адлере, Красноярске и Москве, что сыграло важную роль в развитии спортивной инфраструктуры страны.

Владимир Наумович был организатором и участником крупнейших международных турниров ATP, WTA и ITF, в том числе престижных соревнований St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy. За свои заслуги он удостоен почётного знака «За развитие физической культуры и спорта», а также неоднократно становился лауреатом Русского кубка.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни. До этого, 13 января, в возрасте 81 года ушел из жизни литовский футбольный тренер и игрок Беньяминас Зелькявичюс. А двумя днями ранее бывший бейсболист сборной России Павел Акишев скончался на 43-м году жизни.